Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
В Нижегородской области появился "демографический спецназ": что это?
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
09 июня 2025 18:23  [112] Глеб Никитин вошел в топ-7 самых упоминаемых губернаторов в Telegram
09 июня 2025 11:00  [1108] "ЕР" приостановит членство задержанной в Дзержинске Марии Килиной
06 июня 2025 21:00  [606] Законодатели ПФО намерены предложить на федеральном уровне идею увеличения кэшбека за путевки в детские лагеря до 50%
06 июня 2025 19:40  [1048] Эксперт-мониторинг с 30 мая по 6 июня 2025 года от АНО "Минин-центр"
06 июня 2025 19:07  [415] Евгений Люлин: "Важно готовить молодежь к семейной жизни, и помогать ей на первых порах становления"
06 июня 2025 11:08  [440] Участники "Школы мэров" готовятся к внедрению новых управленческих практик
05 июня 2025 17:38  [381] Евгений Люлин принял участие в X конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде
05 июня 2025 16:18  [391] Нижегородская область укрепляет цифровые и межрегиональные связи с Киргизией на "ЦИПРе"
05 июня 2025 12:24  [341] "Единая Россия" запустила очное обучение участников проекта "ПолитСтарт"
05 июня 2025 10:17  [432] Никитин предложил внедрить ЭКГ-рейтинг устойчивого развития для всех регионов России
Политика

Глеб Никитин вошел в топ-7 самых упоминаемых губернаторов в Telegram

09 июня 2025 18:23  [112] Политика
Глеб Никитин вошел в топ-7 самых упоминаемых губернаторов в Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 7-е место в федеральном медиарейтинге глав регионов, составленном на основе анализа русскоязычных Telegram-каналов. Исследование подготовлено аналитическим центром "Г.У.Р.У." в рамках ежемесячного рейтинга "Индекс Telegram", который формируется с использованием нейросетей.

По итогам мая Глеб Никитин набрал 15 556 упоминаний, став самым цитируемым губернатором Приволжского федерального округа.

Нижегородская область также оказалась в числе ключевых информационных трендов месяца. Особое внимание экспертов вызвал старт инициативы по доабортному консультированию под названием "демографический спецназ". Благодаря проекту, в ответ на соответствующие интернет-запросы жителям региона предлагаются сайт "Сохрани.рф" и анонимная горячая линия поддержки.

Среди других ярких поводов для обсуждений в Telegram стали торжества по случаю 80-летия Победы. В регионе состоялся не только традиционный парад, но и авиашоу, а также водное шествие по Волге. У Чкаловской лестницы установили сцену с катером "Герой" в качестве главной декорации, а в парке Пушкина прошёл фестиваль "Наследие Великой Победы", организованный Домом народного единства.

Кроме того, в преддверии 9 Мая в Нижегородской области был установлен новый рекорд — "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом". Достижение попадёт в "Книгу рекордов России" и "Книгу рекордов Европы".

Дополнительный интерес к региону вызвали слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который на заседании Дипломатического клуба отметил, что был "вдохновлён тем, как преображается Нижний Новгород". Также активно обсуждался визит вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который высоко оценил развитие ИТ-кампуса мирового уровня "Неймарк".

Telegram-аккаунт самого Глеба Никитина по итогам апреля увеличился на 707 подписчиков и занял 28-е место в федеральном рейтинге по общему числу аудитории — 47 407 подписчиков.

Среди федеральных каналов, наиболее часто упоминавших губернатора, отметились: "РИА Новости", "RT на русском", "РБК. Новости", "СИЛОВИКИ" и "Оперативные сводки".

Лидерами по числу упоминаний Никитина среди региональных Telegram-каналов стали: VOLGA.brief (39), "Нижегородская стрелка" (28), "Мой Нижний Новгород" (23), "Вести-Приволжье+" (19) и "Нижегородская Гильотина" (18).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Рейтинг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных