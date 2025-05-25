Глеб Никитин вошел в топ-7 самых упоминаемых губернаторов в Telegram Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 7-е место в федеральном медиарейтинге глав регионов, составленном на основе анализа русскоязычных Telegram-каналов. Исследование подготовлено аналитическим центром "Г.У.Р.У." в рамках ежемесячного рейтинга "Индекс Telegram", который формируется с использованием нейросетей.

По итогам мая Глеб Никитин набрал 15 556 упоминаний, став самым цитируемым губернатором Приволжского федерального округа.

Нижегородская область также оказалась в числе ключевых информационных трендов месяца. Особое внимание экспертов вызвал старт инициативы по доабортному консультированию под названием "демографический спецназ". Благодаря проекту, в ответ на соответствующие интернет-запросы жителям региона предлагаются сайт "Сохрани.рф" и анонимная горячая линия поддержки.

Среди других ярких поводов для обсуждений в Telegram стали торжества по случаю 80-летия Победы. В регионе состоялся не только традиционный парад, но и авиашоу, а также водное шествие по Волге. У Чкаловской лестницы установили сцену с катером "Герой" в качестве главной декорации, а в парке Пушкина прошёл фестиваль "Наследие Великой Победы", организованный Домом народного единства.

Кроме того, в преддверии 9 Мая в Нижегородской области был установлен новый рекорд — "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом". Достижение попадёт в "Книгу рекордов России" и "Книгу рекордов Европы".

Дополнительный интерес к региону вызвали слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который на заседании Дипломатического клуба отметил, что был "вдохновлён тем, как преображается Нижний Новгород". Также активно обсуждался визит вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который высоко оценил развитие ИТ-кампуса мирового уровня "Неймарк".

Telegram-аккаунт самого Глеба Никитина по итогам апреля увеличился на 707 подписчиков и занял 28-е место в федеральном рейтинге по общему числу аудитории — 47 407 подписчиков.

Среди федеральных каналов, наиболее часто упоминавших губернатора, отметились: "РИА Новости", "RT на русском", "РБК. Новости", "СИЛОВИКИ" и "Оперативные сводки".

Лидерами по числу упоминаний Никитина среди региональных Telegram-каналов стали: VOLGA.brief (39), "Нижегородская стрелка" (28), "Мой Нижний Новгород" (23), "Вести-Приволжье+" (19) и "Нижегородская Гильотина" (18).