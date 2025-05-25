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Происшествия

Более 40 человек эвакуировали на пожаре в Воротынской ЦРБ

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Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Воротынской ЦРБ

Фото: МЧС по Нижегородской области

Пожар произошел в Воротынской центральной райбольнице около 18:00 9 июня, сообщили в региональном управлении МЧС. 

По официальным данным, огонь вспыхнул на посту медсестры на втором этаже дневного стационара. Из-за этого из здания были эвакуированы 44 человек, включая 39 пациентов. 

В 18:40 возгорание было ликвидировано на пяти квадратных метрах. Как уточнили в облминздраве, никто не пострадал. Пациенты продолжили получать лечение в штатном режиме. Сейчас они находятся в своих палатах. 

Специалисты устанавливают причины случившегося. 

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Теги:
больницы Воротынский район Пожар
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