Более 40 человек эвакуировали на пожаре в Воротынской ЦРБ

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Пожар произошел в Воротынской центральной райбольнице около 18:00 9 июня, сообщили в региональном управлении МЧС.
По официальным данным, огонь вспыхнул на посту медсестры на втором этаже дневного стационара. Из-за этого из здания были эвакуированы 44 человек, включая 39 пациентов.
В 18:40 возгорание было ликвидировано на пяти квадратных метрах. Как уточнили в облминздраве, никто не пострадал. Пациенты продолжили получать лечение в штатном режиме. Сейчас они находятся в своих палатах.
Специалисты устанавливают причины случившегося.
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