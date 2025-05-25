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Экономика

Кластеры индустрии детских товаров Нижегородской области и Республики Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве

10 июня 2025 10:17  [79] Экономика
Кластеры индустрии детских товаров Нижегородской области и Республики Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: минпром Нижегородской области

Кластеры индустрии детских товаров Нижегородской области и Республики Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония  подписания соглашения состоялась на фестивале «Айда играть» в Уфе. Подписи под соглашением поставили директор Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области (КРПП НО) Иван Разуваев и директор НО «Ассоциация кластеров Республики Башкортостан» Азамат Юлгутлин.  

«Заключение соглашения между нашими кластерами позволит существенно расширить области сотрудничества. В планах – реализация межрегиональных проектов в сфере импортозамещения детских товаров, регулярный обмен опытом, а также совместная разработка мер поддержки, направленных на развитие отраслевого промышленного производства», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он уточнил, что работа будет вестись в соответствии с планом мероприятий  по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, утвержденной Правительством РФ, и региональными планами. 

Инициатор подписания соглашения - Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). 

«Подписание соглашения между кластерами Нижегородской области и Республики Башкортостан – важный шаг для межрегиональной интеграции. Нижегородская область и Башкортостан – регионы с сильными промышленными традициями и передовыми инициативами в индустрии детских товаров, объединение их потенциала откроет новые возможности на основе лучших практик. Ассоциация будет и дальше выступать связующим звеном между регионами, способствуя выстраиванию кооперационных цепочек и устойчивому промышленному росту индустрии», - подчеркнула президент АИДТ Антонина Цицулина.  

Напомним, на площадке фестиваля «Айда играть» работал стенд Нижегородской области. 13 региональных компаний представили широкий ассортимент игр и игрушек: настольные и развивающие игры, куклы и театральные игрушки, игровую мебель и площадки, наборы для творчества, интерактивные панели и световые smart-комплексы, мягкие игровые и спортивно-развивающие модули, детские книги и раскраски, деревянные игрушки, 3D светильники. 

В целом в Нижегородской области 88 предприятий, изготавливающих товары для детей, объединены в кластер. 

Обо всех мерах поддержки нижегородские предприниматели, в том числе представители индустрии детских товаров, могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Минпромторг Нацпроект Предприниматели
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