Объявлен прием заявок на получение нагрудного знака "Доброволец России" за волонтёрскую деятельность Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Стартовал приём представлений на государственный знак отличия «Доброволец России». Эта награда будет вручаться впервые, она призвана отметить вклад активистов в развитие добровольчества. Порядок поощрения и награждения за волонтерскую деятельность нагрудным знаком утвержден постановлением Правительства Российской Федерации.

«Нагрудный знак «Доброволец России» – это символ признания и уважения людям, которые отдают свой самый ценный ресурс – время. В этом году награда вручается впервые. Желаю успехов соискателям и благодарю за преданность делу, которое наш Президент Владимир Путин назвал очень важным и благородным», – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Получить знак «Доброволец России» могут волонтеры, которые заработали не менее 500 волонтёрских часов на Добро.рф за последние три года; волонтёры, проявившие отвагу и мужество, совершившие героический поступок; доноры крови и плазмы с большим количеством донаций; доноры костного мозга и стволовых клеток.

«Добровольцами становятся по зову сердца. Мы встречаемся с ними на всех наших проектах, и это именно те люди, которые заряжают нас добротой, энергией и позитивом. Именно они первыми готовы всегда помочь. И знак «Доброволец России» — это возможность ещё раз поблагодарить их за труд и самоотдачу», - считает министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Консультации по оформлению заявок на получение награды, прием документов и их техническую экспертизу организует «Волонтерский центр Нижегородской области».

«Когда мы с вами начинали наш волонтерский путь, то мечтали не о наградах, а о возможности реально помогать людям. И сегодня, глядя на то, каких результатов мы достигли вместе, я испытываю огромную гордость. Наши волонтеры сохраняют историческую память, поддерживают ветеранов, помогают в больницах и социальных учреждениях, участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций. И теперь их подвижнический труд получает заслуженное признание на самом высоком уровне», - рассказала генеральный директор «Волонтерского центра Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Для подачи заявки соискателям нагрудного знака необходимо подготовить полный перечень документов и принести их для технической экспертизы в «Волонтерский центр Нижегородской области» по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 17. Волонтерский центр обеспечит передачу документов в министерство молодежной политики Нижегородской области, уполномоченное направлять представления на нагрудный знак «Доброволец России» в Федеральное агентство по делам молодёжи. Срок подачи документов – до 27 июня 2025 года.

Для уточнения информации нижегородцы могут обратиться в Волонтерский центр Нижегородской области по телефону горячей линии: 8 800 222 00 13.

До 3 июля ходатайства на представление к награде должны поступить в адрес Росмолодежи. В июле-августе будут проходить заседания экспертной комиссии. Полные списки награждаемых будут опубликованы не позднее 1 сентября.

С 2025 года развитие добровольческой деятельности входит в число ключевых направлений национального проекта «Молодежь и дети». Напомним, нацпроект «Молодежь и дети» реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».