В Нижегородской области появился "демографический спецназ": что это?
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июня 2025 10:45  [90] Опубликовано завораживающее видео из нового тоннеля метро от Сенной до Свободы
10 июня 2025 10:18  [75] Объявлен прием заявок на получение нагрудного знака "Доброволец России" за волонтёрскую деятельность
10 июня 2025 10:15  [107] Вход в Нижегородский кремль ограничат 12 июня
10 июня 2025 10:05  [128] Режим работы нижегородской канатной дороги изменится из-за Дня России
10 июня 2025 09:11  [194] Депутат Колунов пояснил, нужно ли по новым правилам сносить глухой забор на даче
10 июня 2025 09:00  [147] Нижегородская компания "ФосАгро-Волга" попала на крупный штраф за просрочку экосбора
10 июня 2025 07:00  [241] Сроки строительства форшахты станции метро на площади Свободы передвинули
09 июня 2025 20:04  [285] Нижегородцы пожаловались на мусор около Мещерского озера
09 июня 2025 19:45  [290] Приставы закрыли магазин в Выксе за торговлю табаком у школы
09 июня 2025 19:30  [280] Два зебренка родились в один день в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
Общество

Объявлен прием заявок на получение нагрудного знака "Доброволец России" за волонтёрскую деятельность

10 июня 2025 10:18  [75] Общество
Объявлен прием заявок на получение нагрудного знака Доброволец России за волонтёрскую деятельность

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Стартовал приём представлений на государственный знак отличия «Доброволец России». Эта награда будет вручаться впервые, она призвана отметить вклад активистов в развитие добровольчества. Порядок поощрения и награждения за волонтерскую деятельность нагрудным знаком утвержден постановлением Правительства Российской Федерации. 

«Нагрудный знак «Доброволец России» – это символ признания и уважения людям, которые отдают свой самый ценный ресурс – время. В этом году награда вручается впервые. Желаю успехов соискателям и благодарю за преданность делу, которое наш Президент Владимир Путин назвал очень важным и благородным», – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Получить знак «Доброволец России» могут волонтеры, которые заработали не менее 500 волонтёрских часов на Добро.рф за последние три года; волонтёры, проявившие отвагу и мужество, совершившие героический поступок; доноры крови и плазмы с большим количеством донаций; доноры костного мозга и стволовых клеток.

«Добровольцами становятся по зову сердца. Мы встречаемся с ними на всех наших проектах, и это именно те люди, которые заряжают нас добротой, энергией и позитивом. Именно они первыми готовы всегда помочь. И знак «Доброволец России» — это возможность ещё раз поблагодарить их за труд и самоотдачу», - считает министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Консультации по оформлению заявок на получение награды, прием документов и их техническую экспертизу организует «Волонтерский центр Нижегородской области».

«Когда мы с вами начинали наш волонтерский путь, то мечтали не о наградах, а о возможности реально помогать людям. И сегодня, глядя на то, каких результатов мы достигли вместе, я испытываю огромную гордость. Наши волонтеры сохраняют историческую память, поддерживают ветеранов, помогают в больницах и социальных учреждениях, участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций. И теперь их подвижнический труд получает заслуженное признание на самом высоком уровне», - рассказала генеральный директор «Волонтерского центра Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Для подачи заявки соискателям нагрудного знака необходимо подготовить полный перечень  документов и принести их для технической экспертизы в «Волонтерский центр Нижегородской области» по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 17. Волонтерский центр обеспечит передачу документов в министерство молодежной политики Нижегородской области, уполномоченное направлять представления на нагрудный знак «Доброволец России» в Федеральное агентство по делам молодёжи. Срок подачи документов – до 27 июня 2025 года.

Для уточнения информации нижегородцы могут обратиться в Волонтерский центр Нижегородской области по телефону горячей линии: 8 800 222 00 13.

До 3 июля ходатайства на представление к награде должны поступить в адрес Росмолодежи. В июле-августе будут проходить заседания экспертной комиссии. Полные списки награждаемых будут опубликованы не позднее 1 сентября.

С 2025 года развитие добровольческой деятельности входит в число ключевых направлений национального проекта «Молодежь и дети». Напомним, нацпроект «Молодежь и дети» реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных