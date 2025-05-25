Крыша медцентра полыхает в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Крыша трехэтажного здания полыхает в центре Нижнего Новгорода, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По имеющейся информации, возгорание произошло на Большой Покровской улице, 62/5, где располагается частный медицинский центр.

В пресс-службе МЧС уточнили,что в настоящее время проводится эвакуация. Подробности уточняются.

Напомним, что накануне пожар произошел в Воротынской ЦРБ. Из здания больницы были эвакуированы более 40 человек.

А утром 10 июня стало известно о пожаре в многоквартирном доме на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде.