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Происшествия

Крыша медцентра полыхает в центре Нижнего Новгорода

10 июня 2025 11:12  [117] Происшествия
Крыша медцентра полыхает в центре Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Крыша трехэтажного здания полыхает в центре Нижнего Новгорода, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По имеющейся информации, возгорание произошло на Большой Покровской улице, 62/5, где располагается частный медицинский центр.

В пресс-службе МЧС уточнили,что в настоящее время проводится эвакуация. Подробности уточняются.

Напомним, что накануне пожар произошел в Воротынской ЦРБ. Из здания больницы были эвакуированы более 40 человек.

А утром 10 июня стало известно о пожаре в многоквартирном доме на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Пожар
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