"СВОй бизнес": общероссийский проект стартовал в Нижегородской области по инициативе партии "Единая Россия" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Общероссийский проект «СВОй бизнес» направлен на адаптацию участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Главная задача – помочь военнослужащим максимально быстро встроиться в мирную гражданскую жизнь.

Проект нацелен на развитие предпринимательских навыков. Новые знания помогут участникам проекта открыть собственный бизнес. Пилотный этап проекта стартовал в четырёх регионах: Рязанской области, Республике Татарстан, Северной Осетии - Алании и Приморском крае. В 2025 году к образовательной программе подключатся еще 33 субъекта РФ. В их числе и Нижегородская область.

Участники проекта пройдут комплексное обучение предпринимательству, включая финансовые, юридические аспекты и управление бизнесом. Программой предусмотрено наставничество от успешных предпринимателей и постоянное сопровождение профильных специалистов. Слушатели курса имеют право воспользоваться льготными кредитами, грантами и социальными контрактами для старта бизнеса.

Проект реализуется совместно с общественной организацией «Опора России» и Корпорацией МСП в рамках партийного проекта «Предпринимательство». Реализация первой части проекта запланирована на период с 14 по 18 июля 2025 года.

В рабочем совещании, посвященном реализации проекта в регионе, приняли участие: заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко, первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Артем Рыбаков, заместитель руководителя дирекции образовательных проектов корпорации МСП Мария Цветаева, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Илья Беленков, начальник управления развития кадрового потенциала министерства кадровой политики правительства Нижегородской области Анна Гурьянова, исполнительный директор Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Татьяна Железнова.

Руководить реализацией проекта «СВОй бизнес» на территории Нижегородской области будет координатор национального проекта «Предпринимательство» Ольга Никитина.

«Одна из важнейших задач, стоящих перед властью и обществом, - помощь воинам, вернувшимся с СВО, и членам их семей в адаптации к обычной жизни. Когда ребята окажутся на гражданке, они неизбежно столкнутся с размерами «мирных» зарплат. В подавляющем большинстве это будет больная разница не в пользу прежних доходов. Решением этого вопроса может стать собственный или семейный бизнес. Участник СВО будет подчиняться только себе, да и уровень возможного дохода неограничен. Это прекрасная возможность для ребят сохранить свои заработки на прежнем уровне», - пояснила Ольга Никитина.

Проект «СВОй бизнес» способствует трудоустройству, повышению занятости и укреплению региональной экономики.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.