Принятый врачами за наркомана нижегородец умер от менингита Общество

Молодой житель Нижнего Новгорода скончался от менингита в день, когда ему должно было исполниться 23 года. Родные Данила рассказали, что врачи сначала приняли его состояние за последствия употребления наркотиков и, по их мнению, допустили роковую ошибку в диагностике. С родственниками умершего пообщалась "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

"Это была уже третья остановка сердца за последний месяц. На этот раз его не удалось спасти. Сейчас тело находится на экспертизе", – сообщил его двоюродный брат Илья.

Первыми тревожными симптомами стали жар, высыпания на коже и общее недомогание, которые появились у Данила 8 мая. Он не стал затягивать с обращением за помощью и вызвал врача. Прибывший терапевт назначил курс противовирусных и антигистаминных препаратов. Некоторое облегчение наступило, и 9 Мая молодой человек провёл дома, в бодром, хоть и ослабленном состоянии.

Но уже 10 мая ситуация резко ухудшилась: поднялась высокая температура и начались острые головные боли. Данила доставили в инфекционную больницу №23. Он еще мог идти сам, опираясь на девушку, но состояние стремительно ухудшалось.

"Около шести вечера его приняли с подозрением на менингит. Он уже не мог сидеть и кричал от боли. В восемь часов позвонил сестре, весь в слезах, и рассказал, что ему сделали пункцию и обезболивающий укол. Хотя дежурный врач позже заявил, что укол был только в десять", – вспоминает Илья.

До утра, по словам родственников, к Даниле больше никто не подходил. Он продолжал кричать от боли, бился головой о мебель. Утром потерял сознание и впал в кому.

При поступлении ему сделали все стандартные анализы на менингит. Однако, несмотря на симптомы, диагноз не подтвердился: пункция показала отрицательный результат. Вместо этого в крови якобы нашли следы наркотических веществ. Об этих результатах семье официально ничего не сообщили, но медперсонал, по словам Ильи, упомянул об "инъекциях" за закрытыми дверями.

"Никто из нас не мог в это поверить. Данил не употреблял ничего запрещенного, он вел здоровый образ жизни, мечтал поступить на IT-направление и строить карьеру", – сказал брат погибшего.

На следующий день, 11 мая, Данила перевели в городскую больницу №33. Там менингит подтвердился, а анализы, по словам семьи, не показали никаких следов наркотиков. Пациента снова направили в инфекционную больницу, где ему наконец назначили необходимое лечение, но было уже слишком поздно — заболевание дало тяжелые осложнения.

Родные потребовали проверить действия врачей и привлечь к лечению более квалифицированных специалистов. В инфекционной больнице №23 настаивают, что провели все необходимые исследования и что вирус "никак не проявился".

Представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов предположил, что Данил поступил с острым назофарингитом, а затем болезнь перешла в молниеносную форму менингита — такие случаи часто заканчиваются трагически.

История вызвала большой общественный отклик. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента. Его дважды удавалось реанимировать, но третья остановка сердца стала фатальной.