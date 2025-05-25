Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
В Нижегородской области появился "демографический спецназ": что это?
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июня 2025 12:24  [82] Нижний Новгород вошел в топ-5 самых популярных направлений на июньские выходные
10 июня 2025 11:58  [75] Выездное заседание комитета ЗСНО по экологии прошло в "Семеновском спецсемлесхозе"
10 июня 2025 11:40  [173] Принятый врачами за наркомана нижегородец умер от менингита
10 июня 2025 11:34  [110] "СВОй бизнес": общероссийский проект стартовал в Нижегородской области по инициативе партии "Единая Россия"
10 июня 2025 11:30  [80] Кабмин отменил повышенные пошлины на ряд социально значимых продуктов
10 июня 2025 11:28  [130] Разработка мастер-плана КРТ вдоль "Швейцарии" растянулась на три года
10 июня 2025 10:45  [167] Опубликовано завораживающее видео из нового тоннеля метро от Сенной до Свободы
10 июня 2025 10:18  [94] Объявлен прием заявок на получение нагрудного знака "Доброволец России" за волонтёрскую деятельность
10 июня 2025 10:15  [153] Вход в Нижегородский кремль ограничат 12 июня
10 июня 2025 10:05  [169] Режим работы нижегородской канатной дороги изменится из-за Дня России
Общество

Выездное заседание комитета ЗСНО по экологии прошло в "Семеновском спецсемлесхозе"

10 июня 2025 11:58  [75] Общество
Выездное заседание комитета ЗСНО по экологии прошло в Семеновском спецсемлесхозе

Фото: пресс-служба ЗСНО

9 июня состоялось выездное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам. Депутаты посетили «Семеновский спецсемлесхоз» – предприятие, которое выращивает саженцы деревьев для восстановления лесов по всей России. 

Участники заседания познакомились с работой питомника. Основные культуры здесь – сосна и ель. Лесхоз выращивает саженцы двух типов: с открытой и закрытой корневой системой. Ежегодно предприятие производит около 25 миллионов саженцев. Из них 70% используются для лесовосстановления в Нижегородской области. Особенно эффективны саженцы с закрытой корневой системой – их приживаемость достигает 97-98%. Кроме того, здесь ежегодно получают от 30 до 80 кг улучшенных семян хвойных деревьев. 

«Реализация нацпроекта «Экологическое благополучие» подчеркивает значимость создания объектов лесного семеноводства – именно они гарантируют высокую продуктивность и долговечность наших лесов. В регионе до 2030 года запланировано обновление старых участков новыми лесосеменными плантациями на 40 гектарах, что обеспечит регион необходимым количеством качественного, улучшенного семенного материала», - подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Парламентарии отметили, что предприятие работает стабильно и успешно. Оно имеет собственные средства для развития: строит новые ангары и приобретает современную технику. Это показывает, что деятельность лесхоза важна и востребована.

«Первый раз мы проводим выездное заседание комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам в «Семеновском спецсемлесхозе», и впечатления исключительные. Мы увидели огромное количество растений, многие из которых для нас – настоящая новинка. Директор подробно рассказал о технологии выращивания. Поражает масштаб: миллионы саженцев, высокая приживаемость, объем семян – все для лесовосстановления нашей области. Это действительно уникальное для региона предприятие. Оно выращивает тот самый жизненно важный материал, которым мы засеваем специально подготовленные территории, превращая их в зеленые зоны. И результат этой работы – прекрасные леса по всей Нижегородской области», - заключил председатель комитета регионального парламента по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владислав Атмахов Законодательное собрание Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных