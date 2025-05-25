Выездное заседание комитета ЗСНО по экологии прошло в "Семеновском спецсемлесхозе" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

9 июня состоялось выездное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам. Депутаты посетили «Семеновский спецсемлесхоз» – предприятие, которое выращивает саженцы деревьев для восстановления лесов по всей России.

Участники заседания познакомились с работой питомника. Основные культуры здесь – сосна и ель. Лесхоз выращивает саженцы двух типов: с открытой и закрытой корневой системой. Ежегодно предприятие производит около 25 миллионов саженцев. Из них 70% используются для лесовосстановления в Нижегородской области. Особенно эффективны саженцы с закрытой корневой системой – их приживаемость достигает 97-98%. Кроме того, здесь ежегодно получают от 30 до 80 кг улучшенных семян хвойных деревьев.

«Реализация нацпроекта «Экологическое благополучие» подчеркивает значимость создания объектов лесного семеноводства – именно они гарантируют высокую продуктивность и долговечность наших лесов. В регионе до 2030 года запланировано обновление старых участков новыми лесосеменными плантациями на 40 гектарах, что обеспечит регион необходимым количеством качественного, улучшенного семенного материала», - подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Парламентарии отметили, что предприятие работает стабильно и успешно. Оно имеет собственные средства для развития: строит новые ангары и приобретает современную технику. Это показывает, что деятельность лесхоза важна и востребована.

«Первый раз мы проводим выездное заседание комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам в «Семеновском спецсемлесхозе», и впечатления исключительные. Мы увидели огромное количество растений, многие из которых для нас – настоящая новинка. Директор подробно рассказал о технологии выращивания. Поражает масштаб: миллионы саженцев, высокая приживаемость, объем семян – все для лесовосстановления нашей области. Это действительно уникальное для региона предприятие. Оно выращивает тот самый жизненно важный материал, которым мы засеваем специально подготовленные территории, превращая их в зеленые зоны. И результат этой работы – прекрасные леса по всей Нижегородской области», - заключил председатель комитета регионального парламента по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.