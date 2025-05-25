Большую Покровскую перекрыли на участке возле горящего медцентра Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Улицу Большую Покровскую на отрезке от ТЦ "Небо" до "Серой лошади" перекрыли из-за пожара в трехэтажном здании. Судя по сервису "Яндекс Карты", на прилегающих улицах образовались заторы.

Напомним, что пожар вспыхнул на крыше частной клиники днем 10 июня. По данным МЧС, площадь огонь охватил 400 "квадратов". Сейчас ведется ликвидация возгорания.

Из полыхающего здания эвакуированы 100 человек. Никто не пострадал.