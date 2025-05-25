Молодежный лагерь "Диалог культур" в Нижнем Новгороде собрал более 200 участников Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде с 9 по 13 июня 2025 года проходит V Всероссийский молодежный межнациональный лагерь «Диалог культур». Участниками мероприятия стало свыше 200 молодых людей – представителей более 30 национальностей. Среди участников - коренные малочисленные народы Севера, вепсы с Вологодчины, армяне из Ярославля, сибирские немцы, казаки из Рязани, эрзя из Мордовии, казахи из Волгограда и многие другие.

«Как обычно, задачей нашего лагеря является не только показать всю красоту и многообразие культур, традиций народов Российской Федерации. Для нас главное, чтобы вы приезжали, общались и настраивали горизонтальные связи, знакомились и тиражировали лучшие практики, могли поговорить о том, что вас действительно волнует и интересует. По праву можно сказать, что многонациональная палитра нашего государства, собранная в рамках лагеря, станет в эти дни украшением нижегородской земли», - сказал на церемонии открытия заместитель руководителя ФАДН России Станислав Бедкин.

Он обратил внимание на рост интереса молодежи к информационным технологиям, в связи с чем ФАДН России сделал акцент на развитии IT-технологий, в том числе в языковой сфере, в программе «Диалога культур».

Организаторов и участников молодежного межнационального лагеря приветствовал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«Лагерь не только является площадкой для общения и обмена опытом, но и способствует формированию дружеских связей между молодежью из разных уголков России. Наш регион неслучайно был выбран местом проведения этого мероприятия – в Нижегородской области в дружбе и согласии проживают представители более 120 национальностей. Желаю всем вам интересного и продуктивного времени на нашем празднике. Пусть он станет отправной точкой для новых идей и совместных начинаний!» - сказал Андрей Гнеушев.

Заместитель губернатора добавил, что Нижегородская область активно сотрудничает с Федеральным агентством по делам национальностей. В регионе проходит множество значимых мероприятий, таких как Всероссийская акция «В гости к ветерану», форум «Большая Евразия. Молодежь», «Большой этнографический диктант».

В ходе первого дня работы межнационального лагеря эксперты провели «Диалог на равных», где обсудили успешный опыт регионов в развитии и цифровизации проектов по сохранению и популяризации национальных языков, причины возникновения межнациональных конфликтов, а также вопросы сохранения языков и культур.

Несколько дней участники лагеря будут делиться друг с другом своей культурой, традициями, соревноваться в танцах, песнях, кулинарии. 12 июня, в День России, молодые люди пройдут многонациональным парадом по центру Нижнего Новгорода и пронесут российский триколор. А завершится мероприятие гала-концертом на главной сцене празднования Дня России на площади Минина и Пожарского.