6-километровая пробка парализовала выезд из Нижнего Новгорода в сторону Кстова Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Вечером 10 июня на выезде из Нижнего Новгорода в направлении Кстова образовалась масштабная пробка протяжённостью почти 6 км.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", движение оказалось полностью парализовано на участке трассы от жилого комплекса "Красная поляна" до посёлка Ржавка.

Информация о причинах затора на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что подрядчик возобновил ремонт Борского моста. А вот расширение трассы Р-158 с 40 по 52 км в Нижегородской области пока приостановлено.