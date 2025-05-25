6-километровая пробка парализовала выезд из Нижнего Новгорода в сторону Кстова

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Вечером 10 июня на выезде из Нижнего Новгорода в направлении Кстова образовалась масштабная пробка протяжённостью почти 6 км.
Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", движение оказалось полностью парализовано на участке трассы от жилого комплекса "Красная поляна" до посёлка Ржавка.
Информация о причинах затора на данный момент отсутствует.
Ранее сообщалось, что подрядчик возобновил ремонт Борского моста. А вот расширение трассы Р-158 с 40 по 52 км в Нижегородской области пока приостановлено.
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