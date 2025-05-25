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Общество

Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем России

12 июня 2025 07:00  [91] Общество
Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем России

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём России, который отмечается 12 июня. В своём обращении он подчеркнул единство народов страны, силу духа россиян и особую роль Нижегородской земли в истории государства.

"Этот праздник объединяет всех нас – более 140 миллионов человек, представителей свыше 190 национальностей, живущих в разных часовых поясах и говорящих на разных языках", – отметил глава региона.

По его словам, для тех, кто искренне любит свою страну, Россия – это гораздо больше, чем просто гражданство. "Это, без преувеличения, наш общий генетический код и место силы – то, что впитывается с материнским молоком, передаётся от отца к сыну, наполняет стойкостью духа и гордостью", – сказал Никитин.

Губернатор напомнил, что Россия обладает уникальным культурным, научным и технологическим наследием, и особо подчеркнул вклад Нижегородской области в это достояние. Он перечислил имена выдающихся земляков – Максима Горького, Ивана Кулибина, Ростислава Алексеева, Николая Лобачевского, Милия Балакирева, Валерия Чкалова, – чьи достижения навсегда вошли в историю региона и всей страны.

Глеб Никитин также отметил, что на протяжении всей истории России её народу приходилось сталкиваться с серьёзными вызовами. "Мужество, самоотверженность, верность Отчизне и непоколебимая вера в то, что "наше дело – правое!", во все времена являлись движущей силой россиян в борьбе за справедливость", – подчеркнул он.

По словам губернатора, сегодня страна вновь переживает непростые времена, особенно тяжело приходится жителям новых территорий и приграничных регионов. "Многие семьи ждут своих защитников, ушедших на СВО", – напомнил он.

Никитин выразил уверенность, что любые посягательства на суверенитет России вызывают только больший подъём патриотизма и стремление защитить родную землю. "А ещё – с присущей только нашим людям отзывчивостью и душевным теплом – бескорыстно помогать своим собратьям всем, чем только возможно. Потому что Родина у нас одна, и мы, как говорится, "за ценой не постоим"…", – добавил глава региона.

В завершение губернатор поблагодарил всех, кто связывает своё будущее с Россией: "Спасибо каждому, для кого важно процветание нашей страны, кто связывает свою жизнь и будущее своих детей именно с Россией! Вместе нам всё по плечу!" – заключил он.

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Теги:
Глеб Никитин День России
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