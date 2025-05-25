18 нижегородских предприятий принимают участие в бизнес-миссии в Самарской области Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

18 нижегородских предприятий принимают участие в бизнес-миссии в Самарской области. Мероприятие проходит с 9 по 11 июня 2025 года. Деловую поездку организуют нижегородский центр «Мой бизнес» и министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Региональный центр «Мой бизнес» взял на себя расходы, связанные с организацией мероприятий деловой программы бизнес-миссии, а также с транспортным обслуживанием на территории Самарской области.

Делегацию региона возглавил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В состав делегации вошли представители компаний, специализирующихся на производстве жгутов проводов для автомобильной промышленности, дезинфицирующих средств, пружин, стеклопластиковых МАФ, оборудования для модернизации энергетических объектов, геосинтетических материалов, режущего инструмента, материалов для строительства, адгезивных и композитных материалов, перфорированных листов, химического сырья, смазочных материалов, специализированной мебели.

Также в бизнес-миссии приняли участие директор регионального Фонда развития промышленности Илья Тихонов, директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев, директор Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области Иван Разуваев, специалисты региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

«Нижегородская и Самарская области - крупные промышленные регионы с серьезным потенциалом развития. Объединение усилий профильных региональных ведомств и инфраструктуры поддержки позволит более эффективно решать задачи, направленные на достижение технологического суверенитета страны. В ходе подготовки к встрече мы проработали потенциальные направления для сотрудничества предприятий. Круг взаимных интересов весьма широк. Уже сегодня три нижегородские компании подписали шесть соглашений о намерениях и один договор поставки. Также состоялась биржа контактов, где нижегородские предприятия провели более 360 деловых переговоров с 80 местными компаниями», – отметил Максим Черкасов.

Региональные компании планируют поставлять в Самарскую область стройматериалы, изделия из проволоки и композитные материалы.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков рассказал, что в регионе ведут производственную деятельность около 600 крупных и средних предприятий.

«Мы рассматриваем эту бизнес-миссию как важный шаг к укреплению межрегионального сотрудничества и развитию промышленных связей между нашими регионами. Нижний Новгород известен своими сильными промышленными традициями и инновационными разработками, а Самарская область обладает значительным производственным потенциалом и заинтересована в привлечении новых партнеров для совместных проектов», — подчеркнул Денис Гурков.

«Самара – это столица отечественного авиа- и ракетостроения, и промышленный потенциал у нее столь же высок. Поэтому я абсолютно уверен, что диалог между регионами будет продуктивным, и каждый участник бизнес-миссии найдет потенциальных и реальных партнеров. Всем хочу пожелать продуктивной работы и полезных знакомств. В конечном итоге цель всех регионов России – сделать нашу страну лидером в области науки, промышленности, техники и ИТ. Уверен, что такие встречи будут способствовать скорейшему достижению результата», – сказал глава Самары Иван Носков.

Во время бизнес-миссии делегация Нижегородской области посетила ПАО «ОДК-Кузнецов» (двигателестроительное предприятие), АО «Продмаш» (машиностроительный завод), АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» (производитель электротехнического оборудования). Также запланировано посещение площадки АО «АвтоВАЗ».

«Деловые поездки в составе делегации Нижегородской области - отличная возможность для нашей компании в поиске партнеров. Во время мероприятия в Самаре мы обменялись контактами примерно с 12 местными компаниями. Кроме того, благодаря предварительной работе специалистов центра «Мой бизнес» уже сегодня подписали четыре соглашения о намерениях. Рассчитываем, что достигнутые договоренности станут основой для заключения новых контрактов», – отметил директор по развитию ООО «Русгеосинт» Юлия Куликова.

Напомним, в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф) можно узнать обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях. Он действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.