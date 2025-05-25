Сенатор Щетинина предложила усовершенствовать систему протезирования бойцов СВО Политика

Фото: пресс-служба сенатора РФ Ольги Щетининой

Сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина подвела итоги анализа системы протезирования и реабилитации участников специальной военной операции на территории региона. Поручение провести такую работу было дано председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В рамках анализа сенатор провела встречи с представителями фонда "Защитники Отечества", комитета семей воинов Отечества, профильных министерств, протезно-ортопедических организаций, военного госпиталя, координационного центра Дома народного единства, главами муниципалитетов, депутатами, а также с самими военнослужащими — как уже прошедшими протезирование, так и ожидающими его.

По итогам работы Щетинина обозначила несколько ключевых направлений, требующих внимания.

"Во-первых, необходимо разработать четкие стандарты для центров протезирования — как по уровню профессиональной подготовки специалистов, так и по условиям, создающим комфорт для пациентов. На это обращал внимание и президент Владимир Путин на заседании совета при главе государства по вопросам спорта", — отметила сенатор.

Вторым направлением она назвала создание регламента, описывающего все этапы протезирования и реабилитации, включая восстановительные мероприятия с применением электронного сертификата.

Отдельное внимание Щетинина обратила на необходимость пересмотра критериев оценки инвалидности, установленных приказом Минтруда №374Н от 26 июля 2024 года. Документ был принят задолго до начала СВО и, по словам сенатора, не учитывает особенности боевых травм.

"Нужны разъяснения и корректировки, которые позволят применять эти критерии к раненым участникам СВО", — подчеркнула она.

Среди других проблем сенатор выделила необходимость увеличения сроков на проведение медико-социальной экспертизы для подготовки индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

"Сегодня направление на экспертизу должно быть выдано в течение трех рабочих дней после операции. Однако этого времени зачастую недостаточно для полноценного обследования и объективной оценки состояния пациента. Этот срок необходимо пересмотреть", — заявила Щетинина.

Кроме того, она отметила важность решения таких вопросов, как адаптация жилья для участников СВО, обеспечение их необходимыми лекарствами, предоставление психологической помощи бойцам и их семьям, а также закрепление на государственном уровне права на получение транспортных средств.