Нижегородцев приглашают поучаствовать в новом сезоне конкурса "Знание. Лектор" Наука

Фото: Общество "Знание"

Жители Нижегородской области могут присоединиться к пятому сезону Всероссийского конкурса "Знание. Лектор" (16+), организованного российским обществом "Знание".

Юбилейный сезон проекта объединит самых инициативных участников, стремящихся развивать свои лекторские способности и навыки публичных выступлений.

Конкурс включает 10 основных и три специальные номинации. Среди направлений — "экология", "наука", "культура", "спорт", "экономика", "история" и "политика".

Подать заявку на участие могут как подростки в возрасте от 14 до 17 лет, так и взрослые старше 18 лет. Все претенденты пройдут через несколько этапов отбора, а в финал выйдут только самые сильные.

Завершится конкурс в ноябре торжественным мероприятием в Москве. Сто победителей в категории 18+ получат контракты на сумму 100 тысяч рублей и памятные подарки. А сто лучших школьников отправятся на образовательную смену в Международный детский центр "Артек".