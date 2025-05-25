Нижегородцев предупредили об опасности мытья волос капсулами для стирки Общество

Фото: Анастасия Назарова

Нижегородцев предупредили об опасности мытья волос капсулами для стирки. Врач-дерматолог и трихолог Татьяна Варенова отметила, что такие манипуляции могут не только нанести вред волосам, но и вызвать аллергию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

По словам врача, содержащиеся в средствах для стирки агрессивные вещества могут негативно повлиять на защитный липидный слой и разрушить его. Это, в свою очередь, может вызвать контактный дерматит.

Татьяна Варенова подчеркивает, что даже однократное применение капсулы для стирки приведет к покраснению, зуду, отекам. А при частом использовании волосы потускнеют, станут ломкими и пересушенными.

Она добавила, что не следует использовать вместо шампуня и средство для мытья посуды. Оно сделает волосы пересушенными.

Также врач не рекомендует использовать ещё одно популярное средство - яичный желток с коньяком. Во-первых, никакого полезного эффекта волосам это принесет, а, скорее, навредит. Так как спирт может вызвать раздражение кожи головы.

Для здоровых и красивых волос Татьяна Варенова советует использовать маски, бальзамы и кондиционеры с маслами в составе. При этом, по ее словам, не стоит использовать чистое масло. Его сложно смывать, а, следовательно, на волосы будут налипать пыль и грязь, что на пользу им не пойдет.