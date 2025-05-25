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Общество

Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником

15 июня 2025 09:00  [483] Общество
Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников системы здравоохранения с Днём медицинского работника, отметив их выдающийся вклад в сохранение здоровья и жизни людей.

В своем обращении глава региона подчеркнул, что профессия медика — это не просто работа, а настоящее служение, требующее сострадания, душевной щедрости и готовности прийти на помощь в любой момент.

"Вы ежедневно стоите на страже здоровья, спасаете жизни, возвращаете людям надежду. Это невозможно без искренней любви к людям, умения сопереживать и поддерживать даже в самых тяжёлых ситуациях", — отметил Глеб Никитин.

Он выразил признательность медицинским работникам за их самоотверженность, готовность трудиться в условиях высокой нагрузки и рисков. По словам губернатора, мужество и стойкость врачей, медсестёр, фельдшеров и санитаров вызывают глубокое уважение и вдохновляют.

Особые слова благодарности Глеб Никитин адресовал тем, кто развивает медицинскую науку и делится опытом с молодыми специалистами. Он отметил, что ученые, педагоги и наставники вносят огромный вклад в укрепление независимости отечественного здравоохранения, развитие передовых технологий и повышение авторитета российской медицины.

В завершение поздравления глава региона пожелал представителям медицинского сообщества крепкого здоровья, стабильности, новых профессиональных достижений и признания.

"Пусть ваш труд всегда будет по достоинству оценен и отмечен искренней благодарностью пациентов и учеников", - сказал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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