Российский бизнес стал чаще использовать дистанционные банковские гарантии

ВТБ зафиксировал рост спроса на дистанционные банковские гарантии более чем на 20% на фоне активного участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках. В 2025 году почти каждая вторая гарантия будет оформляться онлайн, а в сегменте малого бизнеса этот показатель достигнет 65%.
Лидируют по объему продаж Москва и Подмосковье (30%), Краснодарский край (13%) и Санкт-Петербург (9%).
Руслан Еременко, член правления ВТБ, в преддверии ПМЭФ-2025 отметил, что развитие цифровых каналов позволяет предпринимателям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки.
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