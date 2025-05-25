ЗСНО подготовит законодательные инициативы для выполнения поручений Президента Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Парламентарии обсудили подготовку плана законодательной работы во исполнение перечня поручений Президента России по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ «О развитии инфраструктуры для жизни».

«Развитая инфраструктура – это основа качества жизни людей. Мы должны оперативно включиться в работу по выполнению поручений Президента РФ в части жилищного строительства, поддержки семей с детьми и модернизации коммунальных систем. Наша задача – создать законодательные условия для привлечения инвестиций, упрощения процедур строительства и обеспечения доступности жилья для граждан», - уверен председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В числе поручений Президента развитие жилищного строительства и ипотеки – необходимы льготные программы для семей с детьми и семей участников СВО, снижение бюрократических барьеров для застройщиков, создание финансовых инструментов для привлечения средств граждан в инфраструктурные проекты. Отмечается необходимость модернизации коммунальных систем – водоснабжения, теплоснабжения, дорожной сети, оптимизация сроков строительства социальных объектов, а также внедрение цифровых сервисов для согласования проектной документации. Также поставлены задачи по обновлению парка общественного транспорта, повышению качества дорожной сети в населенных пунктах и снижению нагрузки на экологию за счет модернизации энергетических объектов.

«В перечне поручений обозначены конкретные меры, которые требуют скорейшей реализации. Среди них – совершенствование механизмов переселения из аварийного жилья, развитие индивидуального жилищного строительства и внедрение льготных ипотечных программ. Необходимо сохранять и наращивать объёмы ввода жилья в эксплуатацию – сокращение недопустимо, ускорять расселение ветхого и аварийного жилья. Особое внимание уделим вопросам транспортной доступности, так как это напрямую влияет на комфорт жителей. На заседании комитета депутаты приняли решение в течение месяца подготовить законодательные инициативы для исполнения этих поручений Президента РФ», - сообщил председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.