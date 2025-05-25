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Общество

В Нижнем Новгороде наградили врачей-участников гуманитарной миссии "Сердце помощи" в ДНР

16 июня 2025 17:39  [184] Общество
В Нижнем Новгороде наградили врачей-участников гуманитарной миссии Сердце помощи в ДНР

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась торжественная церемония награждения врачей Нижегородской области, принявших участие в медико-гуманитарном проекте «Сердце помощи». Миссия проходила с 17 по 25 мая в городах Донецкой Народной Республики. Медики помогли более 400 пациентам.

Гуманитарная миссия реализована в рамках инициативы «Амбассадоры здравоохранения» при поддержке Минздрава Нижегородской области. «Сердце помощи» объединило специалистов, оказавших критически важную медицинскую помощь в условиях чрезвычайной ситуации. Врачи провели сотни консультаций, диагностических процедур и операций. Один из важнейших результатов: удалось выявить тяжелые заболевания, включая онкологические патологии.

«Проект «Сердце помощи» — это яркий пример единства медицинских работников, гражданского общества и государства. Врачи не просто выполняли свою работу — они несли здоровье и надежду, демонстрируя высочайшие стандарты российской медицины и духовную силу нашего народа. Их самоотверженность в ДНР — это вклад не только в здоровье конкретных людей, но и в восстановление единства с Российским государством на освобожденных территориях. Такие инициативы укрепляют наше общее будущее», - отметил председатель общественного совета проекта «Здоровое будущее», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Соломон Апоян.

Инициаторами и организаторами награждения выступили активисты регионального отделения партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии Единой России».

«Для нас, «Молодой Гвардии», гуманитарная помощь — не просто слова. Наши активисты ежедневно работают в зоне СВО, видят, как важна поддержка мирных жителей. Врачи проекта «Сердце помощи» совершили настоящий подвиг: их профессионализм и человечность подарили шанс на жизнь десяткам людей в самых тяжелых условиях. Их миссия — продолжение нашей общей борьбы за справедливость и заботу о тех, кто в ней больше всего нуждается. Мы гордимся сотрудничеством с такими героями в белых халатах», - поделился ветеран СВО, руководитель Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области Роман Зыков.

Ключевые участники гуманитарной миссии «Сердце помощи» в ДНР и их вклад:

- Князева А.А. (невролог, ГБУЗ НО ГКБ №39): руководитель группы, 100+ консультаций, в т.ч. 20 детям.
- Яровицын А.Д. (хирург, УЗ-диагност, ГКБ №39): 100+ УЗИ, выявление рака почки и щитовидной железы.
- Большаков Р.В. (травматолог-ортопед, ГКБ №7): помощь 72 пациентам, участие в операциях.
- Молокоедова Л.Е. (кардиолог, Павловская ЦРБ): 72 пациента, 28 ЭхоКГ, диагностика пороков сердца.
- Ивашечкина Е.В. (ЛОР, клиника «ЛОР+»): 135 приемов, выявление рака гортани, направление 7 детей на операции.
- Миллер М.О. (пресс-служба проекта): медиасопровождение, освещение в СМИ России и ДНР.

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Теги:
Врачи ДНР Единая Россия
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