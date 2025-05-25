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Доброволец СВО: "Россия выиграет это сражение, у меня нет ни малейшего сомнения"

17 июня 2025 09:18  [192] Общество
Доброволец СВО: Россия выиграет это сражение, у меня нет ни малейшего сомнения

Фото: Дом народного единства

Добровольцы из Нижегородской области и других регионов страны отправились на боевое слаживание. Военные контракты они заключили в пункте отбора в Нижнем Новгороде. Их цель – остановить агрессию террористического киевского режима.

Рабочий одного из заводов Красноярска заключил контракт вместе со своим другом. Они оба решили стать операторами БПЛА.

«Есть желание защитить нашу общую Родину – я считаю себя патриотом. Ну а в том, что Россия выиграет это сражение, у меня нет ни малейшего сомнения. Победили в 1945-м, победим и сейчас», – сказал сибиряк.

Автомеханик из Саратова мечтал стать военным еще со школы. Ходил в военно-патриотические клубы, навыки по начальной военной подготовке закрепил в институте.

«Считаю, что сейчас мне выпал шанс осуществить мечту. Пришло мое время защищать Родину, как защищал ее мой дед. Да еще и все мои знакомые, друзья сейчас там – это один из стимулов. Хочу в разведку, но есть и сильная тяга к военной технике. Посмотрим, где есть во мне большая необходимость, туда и пойду», – поделился саратовец.

Отправку добровольцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/.

 

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Теги:
Военные СВО
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