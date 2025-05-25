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На Украине приняли решение о переименовании сорта черешни "Валерий Чкалов", который был выведен в Советском Союзе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.
Чиновник рассказал, что легендарный сорт черешни теперь называется в честь террористов.
В своём Telegram-канале Рогов разместил фотоснимок прилавка на одном из рынков Украины. На фотографии были видны лотки с черешней, а также таблички с надписями «генерал Буданов» и «генерал Малюк». Первый из упомянутых генералов является руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а второй — главой Службы безопасности Украины. Оба они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Это ещё один пример того, как члены секты "политического украинства" теряют последние остатки разума", - прокомментировал данную инициативу по "декоммунизации" Владимир Рогов
Сорт черешни "Валерий Чкалов", названной в честь легендарного советского лётчика, вывели селекционеры тамбовской Центральной генетической лаборатории имени Мичурина и Мелитопольской опытной станции садоводства. В Государственный реестр сорт был включён в 1974 году.
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