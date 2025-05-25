Более 420 тысяч нижегородцев выбрали объекты благоустройства по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 420 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Голосование проводилось с 21 апреля по 12 июня 2025 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Проголосовать можно было как онлайн, так и офлайн — в общественных местах при помощи волонтёров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, отметив, что более 420 тысяч человек проявили активную гражданскую позицию. По его словам, участие жителей в выборе объектов благоустройства — важный шаг к созданию комфортной городской среды. Глава региона выразил уверенность, что победившие в голосовании пространства станут привлекательными как для нижегородцев, так и для гостей области.

Предварительные итоги голосования уже размещены на сайте fkgs.golosza.ru. Среди наиболее активных муниципалитетов оказались Ардатовский, Починковский и Шахунский округа. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в приоритетном порядке в 2026 году.

Всего в этом году на голосование были вынесены 124 объекта в 22 муниципалитетах региона. Это парки, скверы, улицы, дворы и другие общественные пространства.

С 2025 года в России началась реализация нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Его основная цель — развитие и модернизация социально значимой инфраструктуры. В состав нацпроекта входят 11 федеральных направлений, в том числе, ранее реализуемые в рамках проектов "Жильё и городская среда", "Безопасные качественные дороги", а также государственных программ по развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры.