Александр Вайнберг встретился с ветеранами СВО в КУПНО Общество

Фото: КУПНО

Сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг провёл встречу с нижегородскими участниками специальной военной операции в стенах Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие прошло в рамках отбора кандидатов в региональный проект "Герои. Нижегородская область". Ветераны СВО получили возможность лично пообщаться с сенатором и обсудить широкий круг тем, касающихся как государственной идеологии, так и личной мотивации защитников страны.

В числе ключевых вопросов были затронуты воспитание молодёжи, миграционная политика и перспективы общественной деятельности, основанной на патриотических ценностях. Участники встречи выразили готовность продолжать работу в сфере патриотического просвещения и делиться своим опытом с обществом.

Один из ветеранов представил на встрече авторскую песню и видеоклип, посвящённые сражениям за Артёмовск, что стало эмоциональным акцентом мероприятия и вызвало живой отклик у присутствующих.

Ранее сообщалось, что Проект "СВОё дело" для участников СВО и членов их семей стартовал в Нижегородской области.