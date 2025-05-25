Александр Вайнберг встретился с ветеранами СВО в КУПНО

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Сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг провёл встречу с нижегородскими участниками специальной военной операции в стенах Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Мероприятие прошло в рамках отбора кандидатов в региональный проект "Герои. Нижегородская область". Ветераны СВО получили возможность лично пообщаться с сенатором и обсудить широкий круг тем, касающихся как государственной идеологии, так и личной мотивации защитников страны.
В числе ключевых вопросов были затронуты воспитание молодёжи, миграционная политика и перспективы общественной деятельности, основанной на патриотических ценностях. Участники встречи выразили готовность продолжать работу в сфере патриотического просвещения и делиться своим опытом с обществом.
Один из ветеранов представил на встрече авторскую песню и видеоклип, посвящённые сражениям за Артёмовск, что стало эмоциональным акцентом мероприятия и вызвало живой отклик у присутствующих.
Ранее сообщалось, что Проект "СВОё дело" для участников СВО и членов их семей стартовал в Нижегородской области.
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