Депутат Милонов заявил, что клиентами секс-шопов должны заниматься психиатры Общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой секс-шопов, назвав их "мусорной отраслью" российской экономики. По его мнению, приобретение секс-игрушек свидетельствует о проблемах с моральными или психическими установками.

Телеканалу "360" Милонов заявил, что секс-шопы появились в России без должного разрешения и пришли из-за границы. Он считает, что они не соответствуют общественным нормам и их покупателями являются люди с недостатками морального характера.

Парламентарий также отметил, что некоторые так называемые сексологи не имеют достаточной квалификации и могут быть сравнимы с уфологами или тарологами.

Депутат считает, что рецепты на секс-игрушки должны выписывать только психиатры или другие медицинские специалисты. Он предполагает, что закрытие секс-шопов может способствовать повышению рождаемости, так как они отвлекают людей от семейных ценностей и ориентируют их на получение удовольствия от отношений.

Милонов выразил мнение, что секс-шопы развращают общество и создают иллюзию нормы для тех, кто в этом не нуждается.