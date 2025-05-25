Журналисты и педагоги поборются за победу в конкурсе "ПРО Образование" Общество

На Всероссийский конкурс журналистских работ в сфере образования "ПРО Образование" (0+) открыт прием заявок. Принять участие в состязании могут журналисты, авторские коллективы, педагоги и школьники. Конкурс проводится уже в 23-й раз и в 2024 году собрал более 4 тысяч заявок со всей страны.

Участники представляют материалы, рассказывающие об успехах школьников, достижениях педагогов и значимых инициативах в сфере образования. В этом году конкурс дополнился новыми номинациями, приуроченными к памятным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 165-летию со дня рождения Антона Чехова и 100-летию международного детского центра "Артек".

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул значимость конкурса: "Всероссийский конкурс "ПРО Образование" дает возможность отметить талантливых журналистов, авторов, педагогов и ребят — всех, кто помогает ярко и содержательно освещать события и инициативы в сфере образования. Уверен, конкурс соберет множество значимых и актуальных работ, ярких спецпроектов. Желаю всем участникам удачи".

Конкурс направлен на выявление и распространение лучших практик освещения образовательных инициатив в СМИ. Это возможность для профессиональных журналистов, независимых авторов, педагогов и обучающихся заявить о себе и продемонстрировать свою вовлеченность в развитие образования.

В 2025 году у конкурса появится расширенная партнерская программа. К участию подключатся представители различных отраслей и организаций, заинтересованных в развитии образовательной среды в России.

Кроме традиционных номинаций, в этом году учреждены две специальные награды: "Журналист года" и "Пресс-служба года". Эти призы будут вручены вне конкурсной программы за выдающийся вклад в популяризацию образовательных проектов и повышение престижа профессии педагога.

Подать заявку и загрузить конкурсные материалы можно через сайт Цифровой экосистемы дополнительного профессионального образования.

Особое внимание организаторы уделят поддержке авторов и коллективов, активно участвующих в продвижении образовательных тем в медиа.

Имена победителей станут известны в декабре 2025 года на торжественной церемонии награждения в Москве.

Организатором конкурса выступает Министерство просвещения Российской Федерации, оператором — Центр просветительских инициатив Минпросвещения. Подробную информацию о сроках, условиях участия и номинациях можно найти в официальном положении о конкурсе.