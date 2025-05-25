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Общество

ГЖД назначила рельсовый автобус на фестиваль "Фролищенские гостёбы"

18 июня 2025 10:23  [128] Общество
ГЖД назначила рельсовый автобус на фестиваль Фролищенские гостёбы

В Нижегородской области пройдет ХI Межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские гостёбы» (0+). Для удобства гостей региона и жителей ГЖД запустит дополнительный рельсовый автобус до р.п. Фролищи. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского перевозчика.

Автобус отправится из Нижнего Новгорода 29 июня 2025 года в 09:00 и сделает остановки на станциях Дзержинск, Сейма и Ильино. Обратно в Нижний Новгород пригородный поезд отправится в 16:20 со станции Фролищи и прибудет в столицу Приволжья в 18:22.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам».

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Теги:
ГЖД
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