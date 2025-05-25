В Госдуме призвали СК и РКН разобраться с наркодилерами-работодателями в Telegram

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращения в Следственный комитет Российской Федерации и Роскомнадзор с требованием принять меры в отношении использования мессенджера Telegram в противоправных целях. Об этом сообщил телеканал "360".
По мнению депутата, администраторы каналов, содержащих объявления о работе, не принимают меры для удаления или блокировки подозрительных сообщений. Это может свидетельствовать о том, что они сознательно этому попустительствуют или даже участвуют в сговоре.
Гусев выразил обеспокоенность тем, что подобные объявления могут быть использованы для привлечения людей, ищущих работу, в сомнительные ситуации, а также для распространения наркотических веществ. Он призвал следственные органы привлечь виновных к ответственности и усилить контроль за ресурсами, используемыми в противоправных целях.
Роскомнадзор, в свою очередь, должен провести проверку подозрительных каналов и заблокировать их в случае обнаружения запрещённой информации.
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