В Госдуме призвали СК и РКН разобраться с наркодилерами-работодателями в Telegram Общество

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращения в Следственный комитет Российской Федерации и Роскомнадзор с требованием принять меры в отношении использования мессенджера Telegram в противоправных целях. Об этом сообщил телеканал "360".

По мнению депутата, администраторы каналов, содержащих объявления о работе, не принимают меры для удаления или блокировки подозрительных сообщений. Это может свидетельствовать о том, что они сознательно этому попустительствуют или даже участвуют в сговоре.

Гусев выразил обеспокоенность тем, что подобные объявления могут быть использованы для привлечения людей, ищущих работу, в сомнительные ситуации, а также для распространения наркотических веществ. Он призвал следственные органы привлечь виновных к ответственности и усилить контроль за ресурсами, используемыми в противоправных целях.

Роскомнадзор, в свою очередь, должен провести проверку подозрительных каналов и заблокировать их в случае обнаружения запрещённой информации.