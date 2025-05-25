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Общество

При поддержке Эн+ в четырех школах Нижнего Новгорода будут созданы ТехноЛабы

18 июня 2025 12:35  [97] Общество
При поддержке Эн+ в четырех школах Нижнего Новгорода будут созданы ТехноЛабы

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, подвел итоги грантового конкурса «Города со знаком плюс». Всего было подано 263 заявки из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Братска, Нижнего Новгорода, Дивногорска, Тулуна, Черемхово и Республики Бурятия. По результатам отбора победителями стали 11 проектов, каждому из них будет выделен грант в размере от 3 до 5 млн рублей.
 
В Нижнем Новгороде победу в грантовом конкурсе Эн+ одержал проект ТехноЛаб «ЭкоУмно!», который создаст устойчивую школьную экосистему, развивая у учеников экологическое мышление через инновационные технологии. В рамках реализации проекта в четырех школах появятся ТехноЛабы с современным оборудованием для изучения принципов экономики замкнутого цикла и обращения с отходами. Также пройдут мастер-классы, ярмарки и субботники.
 
«В ходе отбора проектов-победителей особое внимание было уделено инициативам в сфере образования. Безусловно, большое значение в этом направлении имеет проект по созданию ТехноЛабов в школах, который заручился поддержкой нашей компании в Нижнем Новгороде. Уверен, что реализация данного проекта положительно скажется на состоянии окружающей среды. Энергоэффективные решения, предлагаемые авторами проекта, способствуют повышению экологической грамотности, уменьшению отходов, и, как следствие, снижению углеродного следа», - сказал и.о. генерального директора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.
 
«Грант в рамках конкурса «Города со знаком плюс» позволит нам создать уникальную образовательную среду: Технолабы в разных школах города дадут детям понимание принципов устойчивого развития. Это инвестиции Эн+ в экологическое будущее нашего региона», - добавила представитель проекта ТехноЛаб «ЭкоУмно!» Екатерина Леман.
 
Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» реализуется энергохолдингом Эн+, продолжая традиции поддержки культурных, социальных, образовательных и экологических проектов, заложенные основателем компании Олегом Дерипаской.
 
В 2025 году грантовый конкурс прошел в шестой раз. Его задача – развитие городской среды с привлечением местных сообществ и создание новых услуг, сервисов и общественных площадок для повышения качества жизни населения на территориях ответственности Эн+.
 
Отбор проектов проводился с учетом их востребованности для региона, приоритетов развития городов и эффекта для жителей, обоснованности затрат в рамках бюджета проектов, достижимости поставленных целей. Особое внимание в конкурсе уделялось инициативам по благоустройству городской среды, развитию творческого и образовательного потенциала жителей, созданию площадок для активного досуга и культурных событий.

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Теги:
Эн+
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