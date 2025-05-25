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Общество

ВТБ: потери россиян от онлайн-мошенничества снизились вдвое

18 июня 2025 12:18  [91] Общество
ВТБ: потери россиян от онлайн-мошенничества снизились вдвое

По данным ВТБ, число краж в онлайн-банках в этом году сократилось вдвое при одновременном росте мошеннических атак в 1,5 раза. Банки модернизировали системы защиты средств клиентов, поэтому мошенники уговаривают людей самостоятельно переводить им свои средства. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 заявил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Рост числа атак на россиян связан с изменением тактики мошенников. Ранее злоумышленники пытались получить доступ к платежным средствам жертв, взламывая личные кабинеты и самостоятельно выводили деньги. Банки в ответ ввели дополнительные меры защиты, например, подтверждение нетипичных и крупных операций по NFC (прикладыванием карты к смартфону) и по биометрии, а также самозапреты на кредиты и др. 

Понимая, что «технологическое окно» для взлома онлайн-банков закрылось, мошенники вернулись к старым методам социальной инженерии и психологического давления, убеждая собеседников самостоятельно отдавать свои средства через банкоматы или онлайн-переводы.

По данным банка, значительно выросла активность мошенников в отношении несовершеннолетних — с начала года число хищений в этой группе удвоилось. Это объясняется высокой цифровой активностью подростков, их активным общением в чатах, легкостью вступления в переписку и недостаточным уровнем знаний и навыков безопасности. Наоборот, люди пенсионного возраста стали на 22% реже попадаться на уловки злоумышленников. 

«С начала года мы наблюдаем тренд на снижение количества краж средств россиян в дистанционных сервисах. Это результат эффективных мер защиты со стороны банков и повышения осведомленности клиентов. Мошенники переключились на социальную инженерию и часто в своих сценариях используют дропов. Осенью в силу вступит закон, ужесточающий ответственность за нелегальные финансовые операции с чужими картами. Теперь даже посредники, сознательно или по неосторожности вовлечённые в схему, могут столкнуться с уголовным наказанием. Борьба с мошенниками напоминает сериал: сезоны меняются, герои прежние, а финал всё ещё впереди», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Для защиты средств клиентов ВТБ вводит ряд инструментов: подтверждение по биометрии, по NFC, самозапреты, чтобы помешать мошенникам вывести деньги. Так, клиенты, сдавшие биометрию через приложение Госуслуг или в отделениях банка, могут подтверждать операции по фото. Другие клиенты могут подтвердить операцию, приложив банковскую карту к смартфону с технологией NFC - как правило, мошенники действуют по телефону и карт у них нет. Банк внедряет широкий перечень самозапретов.

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Теги:
ВТБ
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