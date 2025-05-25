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Спорт

Андрей Тарасов провел итоговое совещание по организации 9-го Международного заплыва

18 июня 2025 17:18  [119] Спорт
Андрей Тарасов провел итоговое совещание по организации 9-го Международного заплыва

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов провел итоговое совещание, посвященное организации Международного заплыва X-WATERS Volga - 2025.

«С 2016 года вместе со своими единомышленниками Александром Базановым и Маратом Богдаловым организуем Международный заплыв через Волгу, который по праву стал визитной карточкой Нижнего Новгорода. Провёл заключительное совещание по уже 9-му Международному заплыву, который состоится 26 июля. Это самый массовый заплыв на открытой воде в России», - рассказал Андрей Тарасов.

В этом году на заплыв заявилось уже более 3,5 тысяч любителей и спортсменов из 180 городов России и 9-ти зарубежных стран. Основное внимание, как всегда, в ходе совещания уделили вопросам безопасности участников на открытой воде: запланировано для сопровождения спортсменов более 50 маломерных судов МЧС и ГИМС, будут дежурить 3 машины «Скорой помощи» и стационарный медпункт. Также каждому участнику выдадут индивидуальные надувные страховочные яркие буи.

«Все участники должны будут иметь соответствующие медицинские справки и страховые полисы. Дистанции в этом году - 1, 2, 3 и 5 километров. Сам, как всегда, приму личное участие в заплыве – в этот раз на 2 км. Присоединяйтесь!» - отметил Андрей Тарасов.

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Теги:
Законодательное собрание Соревнование
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