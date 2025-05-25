Вопросы противодействия коррупции в сфере образования обсудили на заседании антикоррупционной комиссии Общество

Заместитель губернатора Петр Банников 18 июня провел очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Нижегородской области.

В частности, на заседании обсудили вопросы о состоянии работы по противодействию коррупции в сфере образования, о реализации антикоррупционной политики на территории Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области.

С докладами выступили заместитель министра образования и науки региона Марина Зобкова, заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Нижегородской области Александр Тиняев, заместитель начальника СУ СК России по Нижегородской области Александр Дыньков, глава местного самоуправления Большемурашкинского муниципального округа Николай Беляков, начальник управления по профилактике коррупционных правонарушений Нижегородской области Алексей Бутусов.

В ходе заседания Петр Банников дал профильным ведомствам поручения, направленные на совершенствование работы в сфере противодействия коррупции в образовательных организациях региона. Также он поручил организовать проведение обучающих семинаров для госслужащих по соблюдению требований антикоррупционного законодательства в части соблюдения ограничений и запретов.