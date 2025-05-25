МегаФон и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства Экономика

Фото: Павел Гофман

МегаФон и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в рамках ПМЭФ-2025 договорились о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства. Проект оптимизирует управление качеством сырья, которое используется для выплавки чугуна, и позволит примерно на 25% снизить удельный расход угольной шихты.

Соглашение о внедрении проекта и других цифровых решений подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Цифровое моделирование процессов угольного склада позволит работникам комбината в режиме реального времени учитывать наличие и движение угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики. За счет такого мониторинга работы ключевых механизмов, используемых при погрузке и перемещении сырья, в числе которых конвейеры, а также дозирующее и дробильное оборудование, удастся эффективно планировать разгрузку, повышать качество продукции.

«В текущих условиях цифровизация производственных процессов становится реальным инструментом повышения эффективности предприятий. Наши проекты с Магнитогорским металлургическим комбинатом подтверждают этот тезис. Строительство частной корпоративной сети, создание цифрового двойника склада железорудного сырья, автоматизация проверки и аттестации металлопродукции — результаты внедрения этих решений уже высоко оценили на производстве. Проект цифрового угольного склада станет очередным шагом в оптимизации производственных процессов на предприятии», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

На первом этапе оператор развернёт систему контроля и учёта поступающего сырья и интегрирует её с уже имеющимися на производстве решениями. Запуск первой очереди цифрового угольного склада в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2026 года.

«ММК последовательно внедряет передовые цифровые решения для повышения эффективности производства. Успешный опыт автоматизации транспортировки и складирования железорудного сырья в цехе подготовки агломерационной шихты стал отправной точкой для масштабирования подобных решений на другие переделы, — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. — Цифровой контроль за технологическими процессами, минимизация влияния человеческого фактора, а также повышение качества продукции — приоритеты ММК, и цифровые технологии позволяют эффективно решать эти задачи».

Помимо цифровизации коксохимического производства, МегаФон расширит территорию частной корпоративной сети Private LTE, работающей на базе пакетного ядра отечественной разработки «Протей». В рамках нового этапа развития инфраструктуры предприятия pLTE будет дополнительно развернута в цехах на основной промышленной площадке и удаленных локациях — аглофабрике №5 и известково-доломитовом производстве.