Ветераны СВО изучают основы МСУ в рамках программы "Время героев" Политика

На базе Мастерской управления "Сенеж" продолжается обучение участников второго потока образовательной программы "Время героев". С 7 июня по 5 июля 2025 года здесь проходит модуль "Государственная политика и система государственного управления".

Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС. В ней участвуют 85 человек — военнослужащие и ветераны специальной военной операции. Среди них 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

Образовательный курс рассчитан на два года и нацелен на подготовку управленческих кадров для органов государственной власти и государственных компаний. Проект помогает участникам СВО адаптироваться к мирной жизни и продолжить служение стране в новом качестве.

18 июня в рамках программы прошёл тематический модуль, посвящённый вопросам местного самоуправления. Слушателям рассказали о значении муниципальной власти и её роли в системе публичного управления.

Своим опытом и экспертным мнением поделились заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Евгений Грачев подчеркнул, что ключевым элементом муниципальной системы являются люди: "В этой системе трудятся 4,5 миллиона человек: более 4 миллионов сотрудников муниципальных организаций, 16,5 тысяч глав муниципальных образований, около 170 тысяч депутатов, порядка 390 тысяч муниципальных служащих и свыше 60 тысяч представителей общественных объединений, таких как ТОСы. От их профессионализма зависит качество жизни граждан. Система публичной власти должна быть выстроена так, чтобы каждый запрос от жителей решался быстро и эффективно".

Ирина Гусева, выступая перед участниками, пригласила их продолжить службу на новом направлении — в органах местного самоуправления.

"Президент на встрече с главами муниципалитетов поставил перед нами важную задачу — помочь участникам СВО интегрироваться в мирную жизнь, предложив им продолжить служение на новой передовой — в муниципальной власти. Сегодня я приехала лично пригласить вас к этой миссии. Мы уже видим успешные примеры: Герой России Нурсултан Муссагалеев, возглавляющий Новосергиевский район Оренбургской области, и Евгений Чинцов, кавалер трёх орденов Мужества, ныне председатель Думы Нижнего Новгорода. Они также прошли обучение по программе "Время героев" и продолжают служить стране, но уже в новом качестве", — сказала Гусева.

Программа "Время героев" тесно связана с инициативами ВАРМСУ, в том числе с проектом "Школа мэров", направленным на формирование кадрового управленческого резерва для муниципалитетов. Оба проекта реализуются при поддержке Администрации Президента РФ и нацелены на развитие сильных, ответственных лидеров.

Образовательная инициатива помогает участникам СВО не только перенастроиться на гражданскую жизнь, но и получить необходимые знания для эффективной работы в органах власти. Эти люди продолжают служить государству, принимая на себя новую миссию — работать на благо общества в мирных условиях.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО Анисимов был назначен заместителем главы Нижнего Новгорода.