Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
19 июня 2025 15:16  [134] Ветераны СВО изучают основы МСУ в рамках программы "Время героев"
16 июня 2025 14:49  [1153] Правительство упразднило Кстовский округ после объединения с Нижним Новгородом
11 июня 2025 12:50  [722] Сенатор Щетинина предложила усовершенствовать систему протезирования бойцов СВО
09 июня 2025 18:23  [696] Глеб Никитин вошел в топ-7 самых упоминаемых губернаторов в Telegram
09 июня 2025 11:00  [1987] "ЕР" приостановит членство задержанной в Дзержинске Марии Килиной
06 июня 2025 21:00  [831] Законодатели ПФО намерены предложить на федеральном уровне идею увеличения кэшбека за путевки в детские лагеря до 50%
06 июня 2025 19:40  [1366] Эксперт-мониторинг с 30 мая по 6 июня 2025 года от АНО "Минин-центр"
06 июня 2025 19:07  [633] Евгений Люлин: "Важно готовить молодежь к семейной жизни, и помогать ей на первых порах становления"
06 июня 2025 11:08  [680] Участники "Школы мэров" готовятся к внедрению новых управленческих практик
05 июня 2025 17:38  [620] Евгений Люлин принял участие в X конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде
Политика

Ветераны СВО изучают основы МСУ в рамках программы "Время героев"

19 июня 2025 15:16  [134] Политика
Ветераны СВО изучают основы МСУ в рамках программы Время героев

На базе Мастерской управления "Сенеж" продолжается обучение участников второго потока образовательной программы "Время героев". С 7 июня по 5 июля 2025 года здесь проходит модуль "Государственная политика и система государственного управления".

Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС. В ней участвуют 85 человек — военнослужащие и ветераны специальной военной операции. Среди них 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

Образовательный курс рассчитан на два года и нацелен на подготовку управленческих кадров для органов государственной власти и государственных компаний. Проект помогает участникам СВО адаптироваться к мирной жизни и продолжить служение стране в новом качестве.

18 июня в рамках программы прошёл тематический модуль, посвящённый вопросам местного самоуправления. Слушателям рассказали о значении муниципальной власти и её роли в системе публичного управления.

Своим опытом и экспертным мнением поделились заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Евгений Грачев подчеркнул, что ключевым элементом муниципальной системы являются люди: "В этой системе трудятся 4,5 миллиона человек: более 4 миллионов сотрудников муниципальных организаций, 16,5 тысяч глав муниципальных образований, около 170 тысяч депутатов, порядка 390 тысяч муниципальных служащих и свыше 60 тысяч представителей общественных объединений, таких как ТОСы. От их профессионализма зависит качество жизни граждан. Система публичной власти должна быть выстроена так, чтобы каждый запрос от жителей решался быстро и эффективно".

Ирина Гусева, выступая перед участниками, пригласила их продолжить службу на новом направлении — в органах местного самоуправления.

"Президент на встрече с главами муниципалитетов поставил перед нами важную задачу — помочь участникам СВО интегрироваться в мирную жизнь, предложив им продолжить служение на новой передовой — в муниципальной власти. Сегодня я приехала лично пригласить вас к этой миссии. Мы уже видим успешные примеры: Герой России Нурсултан Муссагалеев, возглавляющий Новосергиевский район Оренбургской области, и Евгений Чинцов, кавалер трёх орденов Мужества, ныне председатель Думы Нижнего Новгорода. Они также прошли обучение по программе "Время героев" и продолжают служить стране, но уже в новом качестве", — сказала Гусева.

Программа "Время героев" тесно связана с инициативами ВАРМСУ, в том числе с проектом "Школа мэров", направленным на формирование кадрового управленческого резерва для муниципалитетов. Оба проекта реализуются при поддержке Администрации Президента РФ и нацелены на развитие сильных, ответственных лидеров.

Образовательная инициатива помогает участникам СВО не только перенастроиться на гражданскую жизнь, но и получить необходимые знания для эффективной работы в органах власти. Эти люди продолжают служить государству, принимая на себя новую миссию — работать на благо общества в мирных условиях.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО Анисимов был назначен заместителем главы Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные МСУ СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных