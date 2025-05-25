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Общество

Скверы, проспекты и велодорожки: нижегородцы выбрали объекты благоустройства

19 июня 2025 15:22  [111] Общество
Скверы, проспекты и велодорожки: нижегородцы выбрали объекты благоустройства

В Нижегородской области завершилось рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2026 году. С 21 апреля по 12 июня 2025 года жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области могли выбрать общественное пространство, которое наиболее остро нуждается в преображении.

Всего в голосовании приняло участие более 420 тысяч нижегородцев: свыше 216,5 тысячи жителей в Нижнем Новгороде и около 204 тысяч жителей в Нижегородской области.

В программе благоустройства может участвовать 11 типов объектов: входные зоны, выставочные зоны, площадки для мероприятий, набережные, пляжи, площадки для пикников, экотропы, прогулочные зоны, детские зоны, улицы и спортивные зоны. 

«Программа работает с 2017 года, и действительно, благодаря ей жизнь в регионах становится более комфортной. В этом году в список объектов, представленных на голосование в Нижегородской области, вошло 124 общественных пространства. Очень приятно отметить, что нижегородцы традиционно принимают активное участие в выборе территорий, на благоустройство которых будут выделены средства в следующем году», - отметил руководитель Приволжского межрегионального координационного совета «Единой России», зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский.

По предварительным результатам, жители Нижнего Новгорода отдали предпочтение скверам, паркам и общественным пространствам около жилых домов. Дзержинцы наибольшим количеством проголосовали за благоустройство пр. Циолковского: в комплекс работ входит обустройство велодорожки. А жители Починковского муниципального округа выбрали территорию перед местным культурно-досуговым центром. 

Напомним, ежегодное голосование проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Нижегородской области в голосовании приняли участие жители 22 муниципальных образований с населением более 20 тысяч человек. Отдать свой голос мог любой нижегородец, достигший 14-летнего возраста. Один человек имеет право проголосовать один раз за один объект благоустройства.

V Всероссийское онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» организовано партией «Единая Россия» и Минстроем России.

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Теги:
Благоустройство Единая Россия ФКГС
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