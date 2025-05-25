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Общество

Нижегородцам раскрыли действенные способы борьбы с садовыми слизнями

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Нижегородцам раскрыли действенные способы борьбы с садовыми слизнями

Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com

Уже не первый год нижегородцы сталкиваются с нашествием гигантских слизней. Эти незваные гости наносят значительный ущерб урожаю и декоративным растениям. Похоже, в этом году эта напасть не обойдёт наш регион стороной: на огромных рыжих слизняков уже массово жалуются жители Подмосковья.

Биологи пояснили, что замеченные на грядках "чужие" - это представители испанских слизней, вида наземных моллюсков из рода арионы. Они имеют оранжево-коричневый цвет, реже тёмно-серый или чёрный, и достигают в длину до 12 см, а иногда и до 15 см. Они быстро размножаются и откладывают много яиц, что приводит к росту популяции. Эти моллюски живут один год, зимуют только молодь и яйца.

Кандидат биологических наук, старший лаборант кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии им. Кирова Владимир Турицин рассказал телеканалу "360", что эти моллюски питаются живыми, мёртвыми и гниющими растениями, включая семена, всходы, листья, ветви, корни и плоды, что наносит серьёзный вред сельскому хозяйству и частным домовладениям. Иногда слизни могут есть друг друга, но это не влияет на популяцию.

Происхождение вида до сих пор точно не установлено. До первой половины XX века они обитали только на Пиренейском полуострове. В регионах Европейской России испанские слизни обитают уже около 10-15 лет. Они адаптировались к местному климату и активно распространяются.

Как бороться с испанскими слизнями? Поможет только механический сбор. Регулярный сбор моллюсков вручную позволяет существенно сократить их популяцию. Обязательно надевайте перчатки, т.к. их слизь для людей, если она попадёт в рот, может быть ядовитой.

Есть несколько способов заманить слизней в одно место. Так, например, слизни очень любят запах пива. Можно закопать открытую банку с пивом в землю, и моллюски соберутся там. Кроме того, днём слизни прячутся под досками, шифером и другими предметами. Искусственно создав укрытия, а затем подняв их, можно собрать слизней.

Учёный предупреждает об осторожном применении химических препаратов для борьбы с этими вредителями: химикаты могут попасть на урожай и сделать его непригодным для употребления.

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Теги:
урожай
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