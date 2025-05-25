Депутаты ЗСНО приняли ряд постановлений о присвоении почетных званий гражданам Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 19 июня региональные парламентарии приняли постановления о присвоении гражданам Почетных званий.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что необходимо поощрять работников самых разных отраслей и профессий.

Так, депутаты утвердили решение о присвоении почетных званий «Заслуженный строитель Нижегородской области», «Заслуженный работник транспорта Нижегородской области», «Заслуженный работник дорожного хозяйства Нижегородской области», «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Нижегородской области», «Заслуженный эколог Нижегородской области».

Звания присвоены специалистам, которые внесли значительный вклад в развитие данных отраслей, проработавшим в соответствующей сфере не менее 15 лет.

Наградами отметят более тридцати сотрудников самых разных сфер деятельности. В списке награждаемых: инженеры, фермеры, водители, профессоры, строители из разных районов Нижегородской области.

«Принятие постановлений о присвоении почетных званий – это не только признание заслуг профессионалов, но и стимул для развития отраслей. Мы хотим, чтобы каждый специалист, который годами добросовестно работал на благо региона, чувствовал, что его труд ценят. Это важный шаг к укреплению кадрового потенциала Нижегородской области», - подчеркнул председатель Заксобрания Евгений Люлин.