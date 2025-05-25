Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июня 2025 18:24  [31] Дом по улице Докучаева в Нижнем Новгороде расселят досрочно по решению суда
19 июня 2025 18:08  [68] Ужесточение запрета "разливаек" обсудили в нижегородском Заксобрании
19 июня 2025 18:00  [75] Нижегородцы стали чаще использовать лекарства от похмелья
19 июня 2025 17:44  [77] Более 60 тысяч нижегородцев приняли участие в технологической конференции True Tech Day 3.0
19 июня 2025 17:33  [81] Уголовное наказание за автоподставы хотят ввести в России
19 июня 2025 16:22  [113] Елена Мозгунова: "Активное использование ИИ - это будущее, ставшее реальностью"
19 июня 2025 16:17  [154] Нижегородцам раскрыли действенные способы борьбы с садовыми слизнями
19 июня 2025 16:10  [116] Андрей Чугунов: "Искусственный интеллект уже сегодня решает массу задач человека"
19 июня 2025 16:05  [101] ИИ внедряется в систему здравоохранения Нижегородской области
19 июня 2025 15:54  [157] Более 20% беременных нижегородок обратились в доабортные консультации в мае
Общество

Более 60 тысяч нижегородцев приняли участие в технологической конференции True Tech Day 3.0

19 июня 2025 17:44  [77] Общество
Более 60 тысяч нижегородцев приняли участие в технологической конференции True Tech Day 3.0

МТС Web Services провела в России технологическую конференцию True Tech Day 3.0. В этом году более 60 тыс. жителей Нижегородской области подключились к онлайн-трансляции.

True Tech Day прошел в гибридном формате, собрав вместе российских и иностранных специалистов сферы цифровых технологий. Основные темы обсуждений — искусственный интеллект, машинное обучение и новые направления цифровой трансформации. В мероприятии приняли участие более 50 экспертов из различных технологических компаний.

Трансляцию посмотрели около 800 тысяч зрителей, из них 740 тысяч находились в России. Наибольшее количество зрителей было зафиксировано в Москве и Московской области — 208,1 тысячи человек. На втором месте оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область с 130,2 тысячи зрителей. Третью позицию занял Екатеринбург и Свердловская область, собрав 71,7 тысячи человек. Четвертое место заняла Нижегородская область с аудиторией 61,1 тысячи человек. Замыкал пятерку лидеров Краснодарский край, где трансляцию посмотрели 52,5 тысячи человек.

«Настоящий прогресс начинается, когда естественный и искусственный интеллект действуют совместно. Их синергия позволяет создать качественно новый уровень интеллектуальных систем. Мы стоим на пороге мира, где интеллектуальные системы работают не вместо человека, а вместе с ним», — отметил Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных