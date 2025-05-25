Более 60 тысяч нижегородцев приняли участие в технологической конференции True Tech Day 3.0 Общество

МТС Web Services провела в России технологическую конференцию True Tech Day 3.0. В этом году более 60 тыс. жителей Нижегородской области подключились к онлайн-трансляции.

True Tech Day прошел в гибридном формате, собрав вместе российских и иностранных специалистов сферы цифровых технологий. Основные темы обсуждений — искусственный интеллект, машинное обучение и новые направления цифровой трансформации. В мероприятии приняли участие более 50 экспертов из различных технологических компаний.

Трансляцию посмотрели около 800 тысяч зрителей, из них 740 тысяч находились в России. Наибольшее количество зрителей было зафиксировано в Москве и Московской области — 208,1 тысячи человек. На втором месте оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область с 130,2 тысячи зрителей. Третью позицию занял Екатеринбург и Свердловская область, собрав 71,7 тысячи человек. Четвертое место заняла Нижегородская область с аудиторией 61,1 тысячи человек. Замыкал пятерку лидеров Краснодарский край, где трансляцию посмотрели 52,5 тысячи человек.

«Настоящий прогресс начинается, когда естественный и искусственный интеллект действуют совместно. Их синергия позволяет создать качественно новый уровень интеллектуальных систем. Мы стоим на пороге мира, где интеллектуальные системы работают не вместо человека, а вместе с ним», — отметил Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services.