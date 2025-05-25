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Общество

Эн+ и банк ДОМ.РФ договорились о разработке программ льготного финансировании проектов в сфере устойчивого развития

20 июня 2025 11:20  [83] Общество
Эн+ и банк ДОМ.РФ договорились о разработке программ льготного финансировании проектов в сфере устойчивого развития

Фото: Freepik

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), ведущий мировой производителя низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве по созданию программ льготного финансирования проектов в сфере устойчивого развития.
 
Одним из ключевых направлений сотрудничества станет оптимизация практик обращения со строительными и промышленными отходами – от разработки методологий сокращения их объемов до повышения доли переработки и повторного использования материалов. Документ в рамках ПМЭФ-2025 подписали заместитель генерального директора Эн+ по устойчивому развитию Ирина Бахтина и вице-президент–директор подразделения «Устойчивое развитие» Банка ДОМ.РФ Марина Слуцкая.  
 
«Это соглашение открывает новые возможности для системного финансирования проектов устойчивого развития. Особенно важным является развитие инновационных подходов к обращению с отходами и формированию экономики замкнутого цикла, что полностью соответствует нашей стратегии создания устойчивых и чистых городов в регионах ответственности компании», – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина.
 
«Соглашение с Эн+ – это важный шаг к расширению доступа к льготному финансированию для проектов в сфере устойчивого развития. Мы уверены, что совместная работа позволит создать эффективные механизмы поддержки инициатив, направленных на экологическую трансформацию, ответственное производство и снижение негативного воздействия на окружающую среду. На данный момент в рамках механизма СОПФ мы разместили 11 выпусков социальных облигаций объемом 140 млрд рублей, инструмент успешно применяется для финансирования проектов развития инфраструктуры и уже начал распространяться на лизинг коммунальной, строительно-дорожной, а также сельскохозяйственной техники. Мы считаем, что механизм также может быть использован в рамках федеральных проектов «Чистый воздух» и «Вода России», – сказала вице-президент – директор подразделения «Устойчивое развитие» Банка ДОМ.РФ Марина Слуцкая.   

Эн+ — ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая), которые являются основным потребителем гидроэлектроэнергии Эн+.

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Теги:
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