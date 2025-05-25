В ВТБ назвали уровень ставок по депозитам при снижении ключевой ставки Экономика

Ставки по депозитам при снижении ключевой ставки будут снижаться более быстрыми темпами, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Еще недавно – в сентябре-октябре - можно было открыть депозит по ставке, превышающей ключевую ставку, тогда она была на уровне 21%. 2025 год принципиально отличается от 2024 года в двух аспектах. Первый аспект – меньший спрос на кредитные ресурсы, а, следовательно, меньше депозитов нужно для финансирования этого спроса. Второй аспект – с октября 2025 года уже официально анонсировано вступает новый национальный норматив вместо Базельского, который вызвал гонку за пассивами», - пояснил топ-менеджер в интервью радиостанции Business FM.

По его словам, регулирование кредитования будет ослаблено, с 1 октября банкам потребуется на единицу кредита меньше единицы депозита.

«На август после июльского заседания я думаю, ставки будут примерно на 2 процентных пункта ниже, чем сейчас», - сказал представитель ВТБ.

«Плюс 25 июля состоится, на мой взгляд, основополагающее опорное заседание Центрального банка. Оно будет и сопровождаться решением по ставке и сопровождаться краткосрочными прогнозами… Жесткость денежно-кредитной политики - это не только текущая ставка против текущей инфляции, но еще и ожидание по траектории. Поэтому сигнал на заседании 6 июня был нужен, чтобы не было чрезмерного оптимизма в ожиданиях, потому что это тоже смягчает денежно-кредитную политику», - сказал Дмитрий Пьянов.

25 июля заседание совета директоров будет опорным.

«К опорному заседанию произойдет очень важное, историческое, можно сказать, событие. Я хоть и проиграл спор на щелбаны [по ключевой ставке], я готов еще раз поспорить на щелбаны по другому аспекту. По итогам июня, по нашим прогнозам, историческая июньская инфляция, приведенная к году, будет иметь 4% с десятыми цифрами (не реальная годичная инфляция, а экстраполяция месячной на год вперед). То есть по крайней мере оптическое достижение таргета в 4% при пересчете на год по итогам июня будет происходить. И дальше большой вопрос к совету директоров Банка России 25 июля в том, что они неизбежно должны будут на это отреагировать», - заключил представитель ВТБ.