Медицинские приборы АПЗ впервые показали на специальной выставке в Москве Общество

Медицинские приборы марки АПЗ впервые были представлены на III специализированной выставке "Военно-полевая хирургия и реабилитация" в Москве 10-11 июня.

На заводском стенде демонстрировались бактерицидный рециркулятор, озонатор и "Миотон-М".

По словам заместителя начальника отдела по маркетингу Олега Акилова, наибольший интерес посетителей вызвал комплекс физиотерапевтической аппаратуры для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем, который успешно применяется в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко для лечения последствий ранений участников СВО.

"На этой выставке потенциальные заказчики знакомятся с возможностями производителей медицинского оборудования, что содействует расширению делового партнерства", – отметил Олег Владимирович.

Текст: Ирина Балагурова