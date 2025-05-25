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Общество

Медицинские приборы АПЗ впервые показали на специальной выставке в Москве

20 июня 2025 15:31  [2] Общество
Медицинские приборы АПЗ впервые показали на специальной выставке в Москве

Медицинские приборы марки АПЗ впервые были представлены на III специализированной выставке "Военно-полевая хирургия и реабилитация" в Москве 10-11 июня.

На заводском стенде демонстрировались бактерицидный рециркулятор, озонатор и "Миотон-М".

По словам заместителя начальника отдела по маркетингу Олега Акилова, наибольший интерес посетителей вызвал комплекс физиотерапевтической аппаратуры для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем, который успешно применяется в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко для лечения последствий ранений участников СВО.

"На этой выставке потенциальные заказчики знакомятся с возможностями производителей медицинского оборудования, что содействует расширению делового партнерства", – отметил Олег Владимирович.

Текст: Ирина Балагурова

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Теги:
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