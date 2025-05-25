Молодежный совет АПЗ провел турнир по воркауту Спорт

Турнир по воркауту на заводской площадке собрал 30 заводчан. Соревнования традиционно организует Молодежный совет АПЗ.

Турнир проходил три дня – с 3 по 5 июня. Показать свою выносливость пришли молодые приборостроители из разных подразделений.

Заводские атлеты соревновались в двух дисциплинах: подтягивании в висе от перекладины и отжиманиях на брусьях. Проводился дополнительный этап, если участники выполнили одинаковое количество повторений.

Женщины тоже не отставали: спортсменки показали впечатляющие результаты в отжиманиях от планки и в висе на перекладине.

Атмосфера на мероприятии была по-настоящему дружеской: участники и зрители активно поддерживали друг друга, мотивируя на высокий результат.

Победители и призеры получили медали и сертификаты в спортивный магазин.

Текст: Юлия Фролова. Фото Артур Баранов