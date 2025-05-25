Правозащитник дал советы, как не стать дроппером и уберечь от этого близких

Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект о введении уголовной ответственности за дропперство. Новый закон дополняет статью 187 УК РФ и предусматривает серьёзные наказания для лиц, предоставляющих свои банковские карты или доступ мошенникам для обналичивания похищенных средств. Подробнее о механизмах нового закона и о том, как защитить себя и близких от вовлечения в дропперство, телеканалу "360" рассказал правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев.

Кто такие дропперы

Дропперы — люди, которые предоставляют свои банковские карты или доступ к онлайн-банкингу для перевода или обналичивания средств, похищенных мошенниками. Дроппер выполняет стандартные операции: переводит средства с одного счёта на другой, снимает наличные и передаёт их курьеру, предоставляет доступ к онлайн-банку: сообщает логины, пароли, коды из СМС.

По данным ЦБ РФ, ежемесячно около 80 тысяч человек становятся дропперами, и в 2024 году в схемы были вовлечены 2 млн россиян, из которых 60% — молодёжь до 24 лет.

Штрафы и наказания по новому закону

Для дропперов предусмотрены:

Штрафы до 300 тысяч рублей.

Обязательные работы до 480 часов.

Исправительные или принудительные работы до трёх лет.

Лишение свободы до трёх лет.

Если дроппер не заключал договор с банком, но участвовал в незаконных операциях, ему грозят:

Штрафы до 1 млн рублей.

Принудительные работы до четырёх лет.

Лишение свободы до шести лет с возможным штрафом до 500 тысяч рублей.

Для организаторов преступных групп предусмотрены более строгие меры: лишение свободы до шести лет и штрафы до 1 млн рублей.

Как становятся дропперами

Злоумышленники используют различные схемы:

Лёгкий заработок. Мошенники обещают вознаграждение за предоставление карты или перевод средств. Подростков вербуют через игровые чаты и общение в сообществах по интересам.

Манипуляции и обман. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или знакомыми, вызывая доверие и убеждая передать карту или деньги, или же наоборот, угрожая. Главный двигатель этой схемы - эмоции - страх, радость, жалость.

Незнание. Люди могут не осознавать, что участвуют в мошеннической схеме, выполняя "задания" от незнакомцев. Но незнание не освобождает от ответственности, предупредил юрист.

Как защитить себя

Не откликайтесь на объявления о лёгком заработке, связанные с предоставлением банковских данных.

Проверяйте работодателей и не передавайте им личные банковские данные.

Не сообщайте логины, пароли и коды из СМС третьим лицам.

Настройте двухфакторную аутентификацию для банковских приложений и соцсетей.

Регулярно проверяйте операции по своему банковскому счёту.

Как защитить близких

Объясните детям и пожилым родственникам, что нельзя соглашаться на сомнительные предложения о работе или переводах.

Контролируйте онлайн-активность детей, используйте родительский контроль и обучайте их осторожности.

Установите лимиты на переводы на карте ребёнка.

Пожилым людям важно объяснить риски и рассказать, что настоящие сотрудники не будут запрашивать коды из СМС и банковские данные.

Регулярно напоминайте им о правилах безопасности, упрощайте операции и научите проверять баланс.

Что делать, если оказались втянутыми в дропперство

Немедленно заблокируйте карту и сообщите в банк о подозрительных операциях.

Напишите заявление в полицию и сохраните все доказательства - переписки, объявления и информацию о звонках.