Правозащитник дал советы, как не стать дроппером и уберечь от этого близких

Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект о введении уголовной ответственности за дропперство. Новый закон дополняет статью 187 УК РФ и предусматривает серьёзные наказания для лиц, предоставляющих свои банковские карты или доступ мошенникам для обналичивания похищенных средств. Подробнее о механизмах нового закона и о том, как защитить себя и близких от вовлечения в дропперство, телеканалу "360" рассказал правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев.
Кто такие дропперы
Дропперы — люди, которые предоставляют свои банковские карты или доступ к онлайн-банкингу для перевода или обналичивания средств, похищенных мошенниками. Дроппер выполняет стандартные операции: переводит средства с одного счёта на другой, снимает наличные и передаёт их курьеру, предоставляет доступ к онлайн-банку: сообщает логины, пароли, коды из СМС.
По данным ЦБ РФ, ежемесячно около 80 тысяч человек становятся дропперами, и в 2024 году в схемы были вовлечены 2 млн россиян, из которых 60% — молодёжь до 24 лет.
Штрафы и наказания по новому закону
Для дропперов предусмотрены:
- Штрафы до 300 тысяч рублей.
- Обязательные работы до 480 часов.
- Исправительные или принудительные работы до трёх лет.
- Лишение свободы до трёх лет.
Если дроппер не заключал договор с банком, но участвовал в незаконных операциях, ему грозят:
- Штрафы до 1 млн рублей.
- Принудительные работы до четырёх лет.
- Лишение свободы до шести лет с возможным штрафом до 500 тысяч рублей.
Для организаторов преступных групп предусмотрены более строгие меры: лишение свободы до шести лет и штрафы до 1 млн рублей.
Как становятся дропперами
Злоумышленники используют различные схемы:
- Лёгкий заработок. Мошенники обещают вознаграждение за предоставление карты или перевод средств. Подростков вербуют через игровые чаты и общение в сообществах по интересам.
- Манипуляции и обман. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или знакомыми, вызывая доверие и убеждая передать карту или деньги, или же наоборот, угрожая. Главный двигатель этой схемы - эмоции - страх, радость, жалость.
- Незнание. Люди могут не осознавать, что участвуют в мошеннической схеме, выполняя "задания" от незнакомцев. Но незнание не освобождает от ответственности, предупредил юрист.
Как защитить себя
- Не откликайтесь на объявления о лёгком заработке, связанные с предоставлением банковских данных.
- Проверяйте работодателей и не передавайте им личные банковские данные.
- Не сообщайте логины, пароли и коды из СМС третьим лицам.
- Настройте двухфакторную аутентификацию для банковских приложений и соцсетей.
- Регулярно проверяйте операции по своему банковскому счёту.
Как защитить близких
- Объясните детям и пожилым родственникам, что нельзя соглашаться на сомнительные предложения о работе или переводах.
- Контролируйте онлайн-активность детей, используйте родительский контроль и обучайте их осторожности.
- Установите лимиты на переводы на карте ребёнка.
- Пожилым людям важно объяснить риски и рассказать, что настоящие сотрудники не будут запрашивать коды из СМС и банковские данные.
- Регулярно напоминайте им о правилах безопасности, упрощайте операции и научите проверять баланс.
Что делать, если оказались втянутыми в дропперство
- Немедленно заблокируйте карту и сообщите в банк о подозрительных операциях.
- Напишите заявление в полицию и сохраните все доказательства - переписки, объявления и информацию о звонках.
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