Движение по трассе М-7 временно перекрыто во Владимирской области

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В Петушинском районе Владимирской области временно перекрыли движение на участке федеральной автодороги М-7 "Волга" из-за повреждения надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
По предварительным данным, ночью 21 июня около 03:00 на 131-м километре трассы, в районе населённого пункта Липна, водитель автомобиля "ГАЗ", двигавшийся в сторону Нижнего Новгорода, врезался в опору надземного перехода. В результате удара конструкция получила серьёзные повреждения и частично обрушилась.
По состоянию на 07:00 утра сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и дорожных служб.
Как уточнили в УМВД, движение на этом участке трассы будет полностью перекрыто на время демонтажа повреждённой конструкции. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и использовать альтернативные пути объезда — по автодороге М-12 "Восток" или через город Киржач.
"На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций. Просим водителей учитывать информацию и соблюдать указания на дороге", — отметили в ведомстве.
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