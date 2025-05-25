25 тысяч свечей зажгли нижегородцы в знак памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Картину из десятков тысяч живых огоньков сложили в Парке Победы. В юбилейный год 80-летия Победы над фашисткой Германией Нижний Новгород в пятый раз принимает участие в акции «Огненные картины войны».

«22 июня – День памяти и скорби. Нам с вами не нужно объяснять, что это за дата. И в наших силах сделать так, чтобы эту дату – 22 июня 1941 года – знали и помнили те, кто сегодня ещё только учится читать и писать. Передать правду о событиях Великой Отечественной войны будущим поколениям, сохранить историческую память – это наша с вами обязанность! В эти минуты в России и за её пределами проходят важные акции – «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Не думаю, что здесь нужно много слов. Это акции тишины, это акции памяти. Пусть каждый сегодня вспомнит своих дедов и прадедов, всех тех, кто первым встал на защиту Родины, всех тех, кто ковал победу в этой войне, кто стоял у станка, кто отдал свою жизнь ради нашей с вами свободы. Вечная память павшим за свободу Отечества! Вечная память героям!» - подчеркнул депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Вадим Булавинов.

В этом году картина изображает солдат, идущих в бой. В центральной части композиции размещена надпись «НИЖНИЙ ПОМНИТ». Изображение бойцов в точности повторяет сюжет на барельефе мемориального комплекса «Вечный огонь» в Нижегородском кремле.

«Выбор рисунка – всегда не простая задача. Он должен отражать специфику региона, вклад нижегородцев в общую Победу и символизировать нашу безмерную благодарность защитникам Родины, павшим в годы Великой Отечественной. В этом году решили сделать прямую отсылку к нижегородскому Вечному огню. Памятник для жителей города особенно значим. Ведь средства на него выделяли местные предприятия: рабочие и сотрудники многочисленных горьковских заводов. Кроме того, в этом году исполнилось 60 лет со дня открытия мемориала», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Впервые «Огненные картины войны» загорелись в год 75-летия Победы. Прошлые рисунки изображали легендарную технику военных лет: «полуторку» - ГАЗ-АА, истребитель Ла-7, танк Т-34. В 2023 году из свечей выложили памятный знак «Трудовая доблесть России».

«Сегодня действительно важная и в тоже время грустная дата в истории нашей страны. День памяти и скорби — это возможность ещё раз вспомнить о тех, кто стоял на защите нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Мы ежегодно проводим акцию «Огненные картины войны», которая объединяет всю молодёжь региона: школьников, активистов общественных организаций, студентов. Для меня это тоже важная акция. Несколько моих родственников были участниками той страшной войны, и это шанс в ещё раз сказать им: Спасибо за мирное небо над головой», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

На памятном митинге прозвучали известные стихи о Великой Отечественной войне и авторские произведения об СВО. С творческими номерами выступили: ансамбль танца Кстовского нефтяного техникума «SPIRIT» и танцевальный коллектив Нижегородской академии МВД России «Триумф в погонах».

«Сегодня мы четко осознаем, что День памяти и скорби так же важен, как День Победы. Он заставляет нас прочувствовать весь ужас войны, боль утрат и жажду победы над врагом. Акция «Огненные картины войны» в Парке Победы посвящена Неизвестному Солдату – безымянному, но бессмертному герою, чей подвиг символизирует любовь к Родине и самопожертвование. Тысячи зажженных свечей – искры нашей благодарности миллионам павших за Победу, за свободу, за нас. Мы склоняем головы, но в наших сердцах горит гордость за их подвиг, который вдохновляет сегодняшних бойцов за нашу свободу», - отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

В 2025 году в акции «Огненные картины войны» приняли участие более 500 нижегородцев. В Парке Победы собрались активисты молодежных и общественных объединений региона, политические деятели, чиновники, лидеры мнений.

«22 июня 1941 года - начало тяжелейшего пути к Победе в Великой Отечественной войне. Эта дата в нашей истории и памяти останется навсегда. Горьковчане внесли значительный вклад в Победу. В первый же день войны, 22 июня, в горьковские военкоматы было подано 10 тысяч заявлений от добровольцев. На конец июля 1941 года только в городе Горьком в отряды народного ополчения записалась 61 тысяча человек, не попавших под мобилизацию. За годы войны на фронт ушли 822 тысячи мобилизованных жителей Горьковской области. Победа в Великой Отечественной войне далась огромной ценой. Около 350 тысяч горьковчан не вернулись с полей сражений. Огненная картина с изображением солдат в бою, повторяющая сюжет с мемориальной стелы в Нижегородском кремле, — это дань памяти и благодарность за подвиг нашим погибшим землякам. Для молодого поколения — это напоминание о трагических и героических событиях в истории страны. Увидеть величественную картину из тысяч зажжённых свечей – значит, навсегда запомнить подвиг наших предков», - подчеркнул руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания. Завершило мероприятие возложение цветов к обелиску «Город трудовой доблести».

«"Огненные картины войны" — это не просто тысячи свечей, зажжённых в память о героях Великой Отечественной войны. Это символ нашей благодарности и вечной связи поколений. В эту ночь мы вместе склоняем головы перед теми, кто ковал Великую Победу, и напоминаем себе и всему миру о великой трагедии и великом подвиге. Мы не просто выкладываем свечи - мы создаём мост между прошлым и будущим, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто. Для волонтёров Победы участие в этой акции - особая честь», – поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Мероприятие организовано нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия», нижегородским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Домом народного единства, единым военно-патриотическим центром «Авангард» при поддержке правительства Нижегородской области.