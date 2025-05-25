Мэппинг на стенах Нижегородского кремля покажет трагедию начала войны

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В ночь с 22 на 23 июня на территории Нижегородского кремля пройдет видеопроекция, посвященная Дню памяти и скорби. Как сообщили в управлении делами нижегородского правительства, трансляция на участке крепостной стены между Тайницкой и Часовой башнями начнется в 21:30, завершение — в 2:00.
Мэппинг откроется появлением даты начала Великой Отечественной войны. Затем зрителям представят эмоциональную визуальную историю налетов вражеской авиации на Горький.
На стене кремля в Нижнем Новгороде оживут силуэты бомбардировщиков, прорезаемые лучами прожекторов. В какой-то момент крепостная стена будто бы рухнет — этот художественный прием символизирует внезапность и разрушительность начала войны, когда в июне 1941 года привычная жизнь миллионов людей была перечеркнута за мгновения.
Один из ключевых фрагментов мэппинга напомнит о 322-й стрелковой дивизии, сформированной в Горьком и отправленной на фронт. На стене появятся тени солдатских винтовок с штыками, которые будут двигаться вдоль крепости, а затем сменятся кадрами со свечами — в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Инсталляция станет частью общегородских мероприятий (0+), приуроченных ко Дню памяти и скорби, и будет доступна для всех желающих.
Ранее сообщалось, что картину из десятков тысяч живых огоньков сложили в нижегородском Парке Победы.
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