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Общество

Нижегородским семьям будут вручать сертификаты на покупку товаров местного производства для малышей

23 июня 2025 09:14  [76] Общество
Нижегородским семьям будут вручать сертификаты на покупку товаров местного производства для малышей

Фото: пресс-служба Ozon

C 1 июля всем нижегородским семьям, в которых родятся дети, будут вручать сертификаты номиналом 20 тыс. рублей на приобретение детских товаров у местных производителей. Новая мера поддержки «Подарок новорожденному» – одна из составляющих программы достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни». Она реализуется АНО «Институт демографического развития» совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области в рамках регионального Пятилетия семьи.

20 июня на площадке Петербургского международного экономического форума к реализации проекта подключился российский маркетплейс Ozon. Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и директор по работе с региональными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич.

Компания предоставит свою площадку для того, чтобы получатели новой меры поддержки могли дистанционно выбрать необходимые им детские товары. Все товары, доступные к приобретению в качестве «Подарка новорожденному», будут отображаться на специальной витрине. Доступ к ней будет предоставлен по сертификату, который получит семья после рождения ребенка.

«Подписание соглашения и запуск нового механизма поддержки семей сразу после рождения ребенка – еще один важный шаг в реализации нашей демографической политики. Сертификат дает право выбора молодым родителям – мы не навязываем конкретный подарок, а предлагаем найти у наших производителей то, что действительно необходимо. Такая синергия социального и экономического аспектов соответствует нашему курсу на укрепление института семьи и развитие местного бизнеса», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Мы благодарны правительству Нижегородской области за возможность стать частью такого полезного и значимого проекта. Вместе мы поддержим семьи с младенцами. Кроме того, дополнительно поможем региональному бизнесу в продвижении – для нашей витрины выбрано более 200 качественных товаров нижегородских производителей», – прокомментировал Владимир Гончаревич.

Андрей Саносян подчеркнул, что эта мера поддержки важна не только для семей, но и для всей индустрии детских товаров региона.

«С 2023 года в регионе действует кластер индустрии детских товаров, в него входит уже более 80 компаний. По специальному сертификату родители смогут приобрести более 50 видов продукции для новорожденных от компаний-участников кластера: мебель, одежду, постельные принадлежности, аксессуары для кормления, гигиеническую продукцию и детскую бытовую химию, принадлежности для купания, игрушки и другие товары», – рассказал Андрей Саносян. Работу по поддержке индустрии детских товаров ведет министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Проект способствует достижению цели по увеличению доли отечественных товаров для детей на полках магазинов с 35% до 50% к 2030 году.

Как рассказали в министерстве социальной политики региона, главное условие для получения «Подарка новорожденному» – регистрация рождения ребенка органами ЗАГС Нижегородской области. На текущий момент региональным законодательством установлено, что мерой поддержки смогут воспользоваться родители всех детей, появившихся на свет с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года включительно. В случае рождения в семье одновременно двух и более детей мера поддержки будет предоставляться на каждого из них. Сертификат можно использовать в течение 12 месяцев с даты выдачи.

Напомним, период с 2025-го по 2030 год по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина объявлен в регионе Пятилетием семьи. В рамках программы «ОСНОВА – нижегородский проект жизни» планируется реализовать множество инициатив, которые позволят сделать регион притягательным местом для жизни, создания семьи и рождения детей. В их числе – не только новые инструменты финансовой поддержки граждан, но и работа по развитию системы здравоохранения Нижегородской области: создание первого в регионе государственного центра ЭКО, обеспечение комплексного доабортного консультирования всех женщин, находящихся в ситуации выбора, запуск работы женского, мужского и детского центров репродуктивного здоровья и многое другое.

Охрана материнства и детства – важнейшее направление нового национального проекта «Семья», стартовавшего в стране с 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

Петербургский международный экономический форум проходит в период с 18 по 21 июня 2025 года. ПМЭФ проводится ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий.

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Теги:
Нацпроект Рождаемость Семья
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