  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2025 10:29  [60] Схему дорожного движения хотят изменить на площади Лядова в Нижнем Новгороде
23 июня 2025 10:14  [74] Движение транспорта возле Нижегородской ярмарки закроют на неделю
23 июня 2025 10:00  [102] Кстовское военно-инженерное училище будет восстановлено
23 июня 2025 09:43  [107] Минтранс отсудил у администрации Бора 14 млн рублей за срыв стройки
23 июня 2025 09:14  [100] Нижегородским семьям будут вручать сертификаты на покупку товаров местного производства для малышей
23 июня 2025 09:10  [107] Нарколог Фаворский рассказал, почему подростки начинают употреблять наркотики
23 июня 2025 07:56  [161] Почему подростки тянутся к наркотикам и как этого избежать: объясняет врач-нарколог
23 июня 2025 07:00  [163] Капсулу времени заложили в Нижегородском кремле
22 июня 2025 17:13  [361] Водитель из Нижнего Новгорода победил на всероссийском конкурсе
22 июня 2025 15:30  [320] Мощная магнитная буря усилится к вечеру 24 июня и затронет Нижегородскую область
Общество

Схему дорожного движения хотят изменить на площади Лядова в Нижнем Новгороде

23 июня 2025 10:29  [60] Общество
Схему дорожного движения хотят изменить на площади Лядова в Нижнем Новгороде

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Схему дорожного движения планируется изменить на площади Лядова в Нижнем Новгороде. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения", это связано с модернизацией светофорных объектов.

Устанавливать новые опоры для светофоров начали еще в конце мая. Из паспорта объекта около дома №3 по проспекту Гагарина следует, что модернизация светофорных объектов ведется в целях внедрения интеллектуальной транспортной системы в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Новые опоры установлены на площади Лядова в рамках работ по модернизации светофорных объектов. В настоящее время прорабатывается вопрос об изменении схемы дорожного движения, - заявили в МКУ ЦОДД.

Сроки завершения модернизации светофоров на Лядова не называются. Однако в паспорте объекта на Гагарина,3 было указано, что окончание работ намечено на октябрь 2025 года.

Ранее выяснилось, что всего 39% светофоров Нижнего Новгорода отвечают современным требованиям. Планируется, что к концу года доля светофорных объектов, отвечающих современным требованиям, вырастет до 43%.

Также мы рассказывали, что в этом году в приволжской столице установят четыре новых светофора.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Светофор Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных