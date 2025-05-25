Схему дорожного движения хотят изменить на площади Лядова в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Схему дорожного движения планируется изменить на площади Лядова в Нижнем Новгороде. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения", это связано с модернизацией светофорных объектов.

Устанавливать новые опоры для светофоров начали еще в конце мая. Из паспорта объекта около дома №3 по проспекту Гагарина следует, что модернизация светофорных объектов ведется в целях внедрения интеллектуальной транспортной системы в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Новые опоры установлены на площади Лядова в рамках работ по модернизации светофорных объектов. В настоящее время прорабатывается вопрос об изменении схемы дорожного движения, - заявили в МКУ ЦОДД.

Сроки завершения модернизации светофоров на Лядова не называются. Однако в паспорте объекта на Гагарина,3 было указано, что окончание работ намечено на октябрь 2025 года.

Ранее выяснилось, что всего 39% светофоров Нижнего Новгорода отвечают современным требованиям. Планируется, что к концу года доля светофорных объектов, отвечающих современным требованиям, вырастет до 43%.

Также мы рассказывали, что в этом году в приволжской столице установят четыре новых светофора.