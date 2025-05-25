ИТ-кампус "НЕЙМАРК" запускает бесплатный курс по телекоммуникационным технологиям для студентов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ИТ-кампус «НЕЙМАРК» 7 июля 2025 года запускает бесплатный курс «Телекоммуникационные технологии и системы связи» (16+).

Принять в нем участие могут студенты старших курсов, магистранты и аспиранты профильных университетов. Также образовательный проект может быть полезен специалистам, которые хотят повысить квалификацию или сменить сферу деятельности.

За месяц слушатели курса ознакомятся с общими принципами организации беспроводной и мобильной связи, ее новейшими поколениями 5G Advanced, 6G и квантовыми коммуникациями. Также они узнают о том, какие вычислительные технологии задействуются в сфере связи и как при этом защищается информация. Полученные знания могут дать участникам преимущество при дальнейшем трудоустройстве.

Программа обучения включает лекции и практические занятия с наставниками, а также разработку собственных проектов. Преподавателями и наставниками курса выступят эксперты ННГУ и НГТУ, представители ИТ-компаний: «Радио Гигабит», «Билайн», Yadro, QApp, Huawei и других. Интенсив организуют ИТ-кампус и Проектный офис стратегии развития Нижегородской области по инициативе областного правительства.

«Наряду с передовыми знаниями по востребованному направлению еще одна «добавленная стоимость» интенсива — это возможность расширить свои профессиональные и личные связи. На каждую такую программу собираются настоящие ИТ-звезды, причем как в роли преподавателей, так и в роли студентов. Поэтому упускать такую возможность — поучиться у лучших и среди лучших —просто нельзя», — подчеркнул и.о. директора Университета «НЕЙМАРК» Дмитрий Колесников.

Принять участие в обучении можно очно в Нижнем Новгороде или в формате онлайн из любой точки мира. Занятия будут проходить в вечернее время — после 18.00. Защита выпускных проектов намечена на август-сентябрь 2025 года.

Для участия требуется предварительная регистрация.

Ранее совместно с нижегородским ИТ-сообществом Университет «НЕЙМАРК» уже провел шесть образовательных курсов: по машинному обучению, открытому программному обеспечению, информационной безопасности, системному и низкоуровневому программированию, продуктовому менеджменту и анализу больших данных. Их участниками стало более 800 человек со всей страны. По итогам было защищено более 50 проектов. Наиболее успешные выпускники трудоустроены в ведущие ИТ-компании Нижегородской области.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов. Еще 8 проектов были определены отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а также два проекта – в Москве, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».