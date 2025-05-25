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Экономика

Безработные граждане могут обратиться в Нижегородский кадровый центр за психологической поддержкой

23 июня 2025 11:53  [99] Экономика
Безработные граждане могут обратиться в Нижегородский кадровый центр за психологической поддержкой

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Нижегородский кадровый центр «Работа России» предоставляет бесплатную психологическую помощь безработным гражданам.

Специалисты службы занятости проведут диагностику проблем, мешающих трудоустройству, окажут помощь в преодолении психоэмоциональной напряженности и восстановлении мотивации и подготовят к прохождению переговоров с работодателем.

«Многие соискатели сталкиваются не только с финансовыми сложностями, но и с эмоциональным выгоранием, страхом отказа и неуверенностью в своих силах. Наша задача – не просто помочь найти работу, но и поддержать человека, вселить в него уверенность, дать ему инструменты для преодоления внутренних барьеров», - рассказала директор нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Для получения психологической поддержки нужно встать на учет в службу занятости и согласовать индивидуальный план. После диагностики специалисты подберут подходящие форматы поддержки – тренинги, консультации или вебинары. По окончании программы участники получат персональные рекомендации для дальнейшего трудоустройства. Помощь оказывается в индивидуальной и групповой форме.

Подробности участия - на портале «Работа России». Уточнить информацию можно в официальной группе нижегородского кадрового центра «Работа России» во «ВКонтакте».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

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Теги:
Нацпроект Работа Трудоустройство
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